Con un comunicado incendiario: Conte desmiente a La Repubblica y revela la verdad sobre la oferta del Manchester United

El italiano Antonio Conte puso punto final a la polémica surgida en torno a su posible llegada al banquillo del Manchester United, negando de forma rotunda la existencia de negociaciones avanzadas con la directiva de los Red Devils o con cualquier otro club, en respuesta directa a los informes que lo vinculaban con la sucesión de Michael Carrick.

El desmentido de Conte llegó horas después de un llamativo informe publicado por el diario italiano "La Repubblica", en el que se aseguraba que el exentrenador del Chelsea había entablado conversaciones serias con la directiva del United para suceder a Carrick tras la humillante derrota por 4-1 ante el Como dirigido por Cesc Fàbregas en la Liga de Campeones.

Conte responde a través de Instagram

El informe italiano afirmaba que Conte había exigido obtener el control total sobre la política de fichajes del club, y que había comunicado a la directiva su intención de llevar a su propio cuerpo técnico a Old Trafford.

Sin embargo, el técnico de 57 años rompió su silencio a través de su cuenta oficial de Instagram, y escribió un comunicado contundente: "Mi nombre se ha vinculado a numerosos clubes, pero actualmente no existe ninguna negociación en fases avanzadas".

Y añadió en tono molesto: "He visto informes que hablan de exigencias económicas y peticiones de control total que supuestamente ya habría presentado a los clubes mencionados, además de reservas sobre lo que se ha descrito como mi fuerte personalidad. Estos informes carecen de todo fundamento".

Conte cerró su mensaje con una nota profesional: "Si se presenta una oportunidad real, ese será el momento adecuado para mantener conversaciones con el club en cuestión y estudiar juntos las cláusulas de un posible acuerdo, teniendo en cuenta las necesidades de ambas partes y las cualidades y el enfoque que distinguen mi trabajo como entrenador".

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Pese a este desmentido, la cadena "BBC Sport" asegura que Conte tiene muchas ganas de asumir el cargo en caso de que se le ofrezca oficialmente.

La incertidumbre rodea el futuro de Carrick

Esta novedad se produce mientras la incertidumbre rodea el futuro de Michael Carrick en Old Trafford tras el estrepitoso tropiezo en Europa. Y aunque Carrick seguirá al frente del equipo en el partido de la Premier League del domingo ante el Bournemouth, fuentes de la BBC confirmaron que la directiva del United ya ha iniciado el proceso de búsqueda de posibles alternativas.

La directiva maneja una lista que incluye varios nombres destacados, encabezados por Eddie Howe, exentrenador del Newcastle, y Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, junto a Antonio Conte.

Cabe recordar que Conte, exestrella de la Juventus y de la selección de Italia, quedó libre tras su salida del Nápoles al final de la temporada pasada, después de haberlo conducido a la conquista del título de la Serie A en su primera temporada y, luego, de la Supercopa de Italia en su última temporada.

El técnico italiano cuenta con un brillante historial en Inglaterra, donde se proclamó campeón de la Premier League con el Chelsea en su primera temporada en Stamford Bridge, la 2016-2017, antes de derrotar al propio Manchester United en la final de la FA Cup la temporada siguiente.

También regresó a la Premier League en 2021 como sucesor de José Mourinho en el Tottenham Hotspur, pero su etapa en el norte de Londres solo duró 16 meses y terminó en marzo de 2023 tras su célebre rueda de prensa en la que criticó a los jugadores "egoístas" y la cultura del club.



