La leyenda Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, acaparó todas las miradas con un comentario inspirador en el mensaje del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del Paris Saint-Germain, tras la dura lesión que sufrió durante el enfrentamiento ante el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa.

Ronaldo se mostró decidido a apoyar a la estrella georgiana después de que el Paris Saint-Germain anunciara su lesión de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que requiere que se someta a una intervención quirúrgica durante los próximos días y que le impone un largo camino de tratamiento y recuperación.

Un mensaje inspirador de Ronaldo a Kvaratskhelia

Ronaldo comentó la publicación de Kvaratskhelia a través de Instagram con palabras que portaban un mensaje de apoyo y motivación para la estrella georgiana en su adversidad, apoyándose en su larga experiencia a la hora de enfrentarse a los retos y las dificultades que afrontan los futbolistas.

El capitán del Al Nassr escribió: «Las batallas más difíciles en el fútbol suelen ser aquellas que nadie ve. Conozco ese sentimiento, Kvara, pero no olvides nunca lo que te ha llevado a ser quien eres hoy, y no dejes que un momento difícil te haga dudar de hasta dónde puedes llegar. Mantén viva esa chispa que llevas dentro, porque tus mejores días y logros todavía están por venir».









Una dura lesión

El Paris Saint-Germain había anunciado la lesión de Kvaratskhelia de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el enfrentamiento ante el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, que finalizó con la victoria del equipo francés por 4-2.

El club parisino recibió un duro golpe al perder a uno de sus elementos ofensivos más destacados, en un momento en el que prosigue la competición por los títulos locales y europeos, mientras el jugador se prepara para iniciar la fase de tratamiento y recuperación.

Kvaratskhelia promete volver más fuerte

La estrella georgiana había publicado un mensaje conmovedor a través de su cuenta de Instagram, en el que reveló la dificultad de aceptar la lesión, preguntándose: «¿Por qué precisamente yo?», antes de confirmar su disposición a afrontar los meses de tratamiento y rehabilitación con todo el dolor y las lágrimas que conllevan.

Kvaratskhelia subrayó su determinación de volver más fuerte por sus aficionados, prometiendo no escatimar esfuerzos durante el camino de la recuperación, y también dirigió su agradecimiento a todos los que lo apoyaron en estas difíciles circunstancias.

El comentario de Ronaldo llegó para añadir un impulso anímico a la estrella georgiana, confirmando que superar los momentos difíciles requiere aferrarse a la confianza y la fe en la capacidad de volver, incluso cuando la batalla está lejos de los ojos de los aficionados.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo vivió una noche difícil con el Al Nassr saudí, el martes, durante la victoria sobre el Neom por un gol en la Roshn League, después de fallar un penalti en el tiempo añadido de la primera mitad, antes de desperdiciar una ocasión clara ante la portería vacía al inicio de la segunda mitad, dejando escapar la oportunidad de aumentar su cuenta goleadora y seguir acercándose a su gol número 1.000 en su carrera.





Y pese al traspié de Ronaldo frente a la portería, el Al Nassr logró decantar el partido a su favor por un gol a cero, anotado por el portugués João Félix en el minuto 61, con lo que el equipo se llevó tres valiosos puntos. Esto coincidió con el mensaje de apoyo que Ronaldo dirigió a Kvaratskhelia, en una escena que refleja cómo las estrellas del fútbol afrontan los momentos de frustración y tropiezo, incluso después de largos años de brillantez y logros.