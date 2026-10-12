Entre los futbolistas a los que el ocho veces ganador del Balón de Oro augura un gran salto en la escena mundial en los próximos años figura Max Dowman. El talento del Arsenal ha disputado hasta ahora 15 partidos con el primer equipo de los Gunners.

La temporada pasada, el inglés de 16 años disputó seis partidos en la Premier League, ganó el título de liga y recibió el premio «Premier League Home Grown Debutant of the Season».

Messi también incluyó a Zavier Gozo, delantero de 19 años del Crystal Palace que debutó esta temporada ante el Manchester City y ya ha disputado su primer partido con la selección de Estados Unidos. El único talento argentino de la lista es Tomás Aranda, de Boca Juniors. El jugador de 19 años suma 14 partidos en su primera temporada como profesional y se ganó un puesto en la selección del veterano futbolista durante el duelo entre Argentina y Estados Unidos.

Con cuatro partidos disputados en un Mundial con México, Gilberto Mora, de 17 años y jugador del Club Tijuana, es uno de los nombres más conocidos de la lista. También fue incluido el internacional turco Can Uzun. El centrocampista del Eintracht de Fráncfort ha marcado hasta ahora 19 goles y ha dado doce asistencias en 65 partidos de la Bundesliga.

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La jugadora del Hamburgo SV Lotta Wrede figura en la destacada lista de Lionel Messi

Completan la selección masculina el neerlandés Kees Smit, del AZ Alkmaar, y Jesús Rodríguez, que juega actualmente en el Como 1907 italiano a las órdenes de Cesc Fàbregas.

En el fútbol femenino, Messi mencionó a Lotta Wrede, del Hamburgo SV, y a Giovanna Waksman, del Olympique de Lyon. También figura Chloe Sarwie, del Chelsea. La atacante de 17 años ha disputado siete partidos como profesional y forma parte de la convocatoria de la selección inglesa sub-20 para el próximo Mundial.

El argentino ya había demostrado en iniciativas similares su buen ojo para los jóvenes talentos. El año pasado incluyó a Rio Ngumoha, que se consolidó como una opción importante en el Liverpool a las órdenes de Andoni Iraola y en mayo de 2025, ante el Newcastle, se convirtió en el goleador más joven de la historia del club.

También figuraban en la lista del año pasado Andrey Santos, que pasó del Chelsea al Manchester United, y Kendry Páez, actualmente cedido por el Chelsea a River Plate y que, pese a su juventud, ya ha disputado 27 partidos con la selección de Ecuador.