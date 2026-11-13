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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

Con un acuerdo estadounidense: el Manchester United anuncia oficialmente el inicio de la era Pochettino

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El Manchester United ha anunciado el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como director técnico del equipo, en sustitución del destituido Michael Carrick. El nuevo entrenador comenzará oficialmente su labor a partir del próximo miércoles, tras concluir su vínculo con los dos partidos de la selección de Estados Unidos en el actual parón internacional.

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El club inglés confirmó, en un comunicado oficial, este viernes, haber alcanzado un acuerdo con la Federación Estadounidense de Fútbol para permitir que Pochettino y los miembros de su cuerpo técnico abandonen la selección de Estados Unidos, tras concluir sus compromisos con el combinado nacional.

El Manchester United no ha desvelado los detalles del contrato, aunque informaciones de la prensa británica habían apuntado anteriormente a que el técnico firmará un contrato por dos años y medio.

El Manchester United también aceptó pagar la cláusula económica de 7,4 millones de libras esterlinas para liberar al entrenador argentino de su contrato con la selección de Estados Unidos.

Pochettino, de 54 años, estará al frente del cuerpo técnico del Manchester United en el próximo partido ante el Liverpool en la Premier League, previsto para el próximo día 22 de noviembre, tras el final del parón internacional.

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Pese a que el Manchester United anunció hoy la contratación del entrenador, Pochettino continuará con su labor al frente de la selección de Estados Unidos durante el periodo actual, ya que se espera que dirija al equipo en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Haití.

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El primer partido se disputa el sábado, mientras que la vuelta se jugará el martes, antes de que Pochettino viaje a la ciudad de Mánchester para comenzar su nueva etapa.

Cuarta experiencia inglesa para Pochettino

El entrenador argentino es conocido por su estilo ofensivo basado en la presión alta y la intensidad en el juego, además de su interés por construir equipos cohesionados y su capacidad para desarrollar a los jugadores y elevar sus niveles individuales.

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Pochettino cuenta con un historial repleto de experiencias en varias de las grandes ligas europeas, ya que comenzó su carrera como entrenador con el Espanyol en 2009, antes de pasar al Southampton, al que llevó a lograr la mejor cosecha de puntos en la historia del club en la Premier League hasta entonces, en 2014.

Su experiencia más destacada fue con el Tottenham Hotspur, donde pasó cinco temporadas completas, durante las cuales logró consolidar al equipo entre los aspirantes habituales a clasificarse para la Liga de Campeones de Europa, tras llevarlo a la competición en cuatro temporadas consecutivas, además de alcanzar con él la final del torneo por primera vez en la historia del club en 2019.

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En 2021, Pochettino asumió el banquillo del Paris Saint-Germain, con el que conquistó los títulos de la liga francesa, la Copa de Francia y la Supercopa, antes de pasar al Chelsea en 2023.

Su última etapa como entrenador fue con la selección de Estados Unidos, a la que llevó a los octavos de final del Mundial, antes de acordar hacerse cargo del Manchester United.

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El inicio de Carrick obliga al Manchester United a cambiar

La decisión del Manchester United de destituir a Carrick llegó por el catastrófico inicio del equipo esta temporada, después de que el club se encontrara en la zona de descenso.

El Manchester United solo ha logrado una victoria en los primeros 10 partidos de la Premier League, frente a cuatro derrotas, ocupando uno de los tres últimos puestos.

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A pesar de ello, el Manchester United quiso elogiar lo que aportó Carrick durante su etapa con el equipo, destacando su estatus como una de las leyendas del club, tanto como exjugador como durante su última labor como entrenador.

El comunicado del club, publicado ayer jueves, señaló: "Michael Carrick es una leyenda del Manchester United y siempre lo será. Como hizo cuando era jugador, mostró el máximo grado de entrega y profesionalidad durante todo el periodo de su regreso al club".

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Y añadió el comunicado: "Su liderazgo y sus logros durante la temporada pasada seguirán siendo objeto de aprecio y orgullo permanentes".

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

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