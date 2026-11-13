Con un acuerdo estadounidense: el Manchester United anuncia oficialmente el inicio de la era Pochettino

Compartir Sigue a GOAL en Google

El Manchester United ha anunciado el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como director técnico del equipo, en sustitución del destituido Michael Carrick. El nuevo entrenador comenzará oficialmente su labor a partir del próximo miércoles, tras concluir su vínculo con los dos partidos de la selección de Estados Unidos en el actual parón internacional.

Anuncios

El club inglés confirmó, en un comunicado oficial, este viernes, haber alcanzado un acuerdo con la Federación Estadounidense de Fútbol para permitir que Pochettino y los miembros de su cuerpo técnico abandonen la selección de Estados Unidos, tras concluir sus compromisos con el combinado nacional.

El Manchester United no ha desvelado los detalles del contrato, aunque informaciones de la prensa británica habían apuntado anteriormente a que el técnico firmará un contrato por dos años y medio.

El Manchester United también aceptó pagar la cláusula económica de 7,4 millones de libras esterlinas para liberar al entrenador argentino de su contrato con la selección de Estados Unidos.

Pochettino, de 54 años, estará al frente del cuerpo técnico del Manchester United en el próximo partido ante el Liverpool en la Premier League, previsto para el próximo día 22 de noviembre, tras el final del parón internacional.

Anuncios Anuncios

Pese a que el Manchester United anunció hoy la contratación del entrenador, Pochettino continuará con su labor al frente de la selección de Estados Unidos durante el periodo actual, ya que se espera que dirija al equipo en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Haití.

Related Topics

El primer partido se disputa el sábado, mientras que la vuelta se jugará el martes, antes de que Pochettino viaje a la ciudad de Mánchester para comenzar su nueva etapa.

Cuarta experiencia inglesa para Pochettino

El entrenador argentino es conocido por su estilo ofensivo basado en la presión alta y la intensidad en el juego, además de su interés por construir equipos cohesionados y su capacidad para desarrollar a los jugadores y elevar sus niveles individuales.

Anuncios

Pochettino cuenta con un historial repleto de experiencias en varias de las grandes ligas europeas, ya que comenzó su carrera como entrenador con el Espanyol en 2009, antes de pasar al Southampton, al que llevó a lograr la mejor cosecha de puntos en la historia del club en la Premier League hasta entonces, en 2014.

Su experiencia más destacada fue con el Tottenham Hotspur, donde pasó cinco temporadas completas, durante las cuales logró consolidar al equipo entre los aspirantes habituales a clasificarse para la Liga de Campeones de Europa, tras llevarlo a la competición en cuatro temporadas consecutivas, además de alcanzar con él la final del torneo por primera vez en la historia del club en 2019.

Anuncios

En 2021, Pochettino asumió el banquillo del Paris Saint-Germain, con el que conquistó los títulos de la liga francesa, la Copa de Francia y la Supercopa, antes de pasar al Chelsea en 2023.

Su última etapa como entrenador fue con la selección de Estados Unidos, a la que llevó a los octavos de final del Mundial, antes de acordar hacerse cargo del Manchester United.

Anuncios

El inicio de Carrick obliga al Manchester United a cambiar

La decisión del Manchester United de destituir a Carrick llegó por el catastrófico inicio del equipo esta temporada, después de que el club se encontrara en la zona de descenso.

El Manchester United solo ha logrado una victoria en los primeros 10 partidos de la Premier League, frente a cuatro derrotas, ocupando uno de los tres últimos puestos.

Anuncios

A pesar de ello, el Manchester United quiso elogiar lo que aportó Carrick durante su etapa con el equipo, destacando su estatus como una de las leyendas del club, tanto como exjugador como durante su última labor como entrenador.

El comunicado del club, publicado ayer jueves, señaló: "Michael Carrick es una leyenda del Manchester United y siempre lo será. Como hizo cuando era jugador, mostró el máximo grado de entrega y profesionalidad durante todo el periodo de su regreso al club".

Anuncios

Y añadió el comunicado: "Su liderazgo y sus logros durante la temporada pasada seguirán siendo objeto de aprecio y orgullo permanentes".