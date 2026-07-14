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Con Tom Cruise y Jennifer Hudson, la FIFA revela los detalles de la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Francia vs España
Francia
España
World Cup
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
Francia
España
EE. UU.
Inglaterra
Argentina

Este evento reunirá a una selección de famosos

La FIFA ha revelado los detalles de la ceremonia de clausura del Mundial 2026, que coincidirá con la final.

 Según el diario «Marca», pese a ser la Copa del Mundo más larga de la historia, ha pasado volando.

 La clausura se celebrará el 19 de julio en el estadio de Nueva York (Nueva Jersey) y contará con la presencia de varios famosos.

Los aficionados presentes en el estadio podrán disfrutar de este momento único. La ceremonia empezará 90 minutos antes de la final.

Los asistentes disfrutarán de actividades exclusivas y entretenimiento previo al encuentro.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Jennifer Hudson, ganadora de Emmy, Grammy y Óscar, cantará el himno de Estados Unidos. También actuarán Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el grupo I Show Speed.

También participará Tom Cruise, asiduo de estas clausuras tras su papel en los Juegos Olímpicos de París 2024, y se confirmarán más invitados en las próximas semanas.

Haimu Shergi, director de operaciones del torneo, asegura que la clausura igualará el entusiasmo del inicio y cerrará el certamen con broche de oro.

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