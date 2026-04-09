El Al-Nassr recupera a tres jugadores para enfrentar al Al-Akhdoud en la Liga Roshen de Arabia Saudí, aunque su otra estrella aún está de baja.

El Al-Nasr visitará el sábado al Al-Akhdoud en el estadio Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran, en la jornada 28 de la Liga Roshen.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el extremo francés Kingsley Coman ya está listo tras entrenar con el grupo este jueves.

El francés ya está recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar en la victoria 5-2 contra Al-Najma.

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Se suman al portugués João Félix y a Ayman Yahya, ausentes ante Al-Najma por acumulación de tarjetas.

Se espera que los tres vuelvan al once inicial: Koman sustituirá a Abdulrahman Gharib, João Félix a Abdullah Al-Hamdan y Ayman Yahya a Saad Al-Nasser.

En cambio, el defensa español Iñigo Martínez se mantiene al margen por su lesión muscular y prosigue su rehabilitación.

El Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal y cuatro más que el Al-Ahli, aunque ha jugado un partido menos.