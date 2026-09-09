Los jugadores del Barcelona tienen puesta la mirada en la conquista del título de la Liga de Campeones como máxima prioridad esta temporada, sobre todo porque el título europeo está ausente de las vitrinas del club catalán desde 2015.

El club catalán no vivía una declaración colectiva y pública de intenciones como esta desde hace mucho tiempo, ya que tanto el técnico Hansi Flick como la estrella Lamine Yamal lo confirmaron durante la rueda de prensa previa al primer compromiso europeo del equipo en el Camp Nou ante el Feyenoord, la tarde de este miércoles.

Para mantener este entusiasmo, la lógica apunta a la necesidad de alinear un once completo en el partido inaugural continental, pero el técnico no dio ninguna pista, ni verbalmente ni durante los entrenamientos, según informó el diario "Mundo Deportivo".

El diario catalán señaló que Jules Koundé será titular en la posición de lateral derecho en detrimento de Eric García, sancionado y que se lesionó en la nariz durante el último partido ante el Valencia, siendo el único cambio en la alineación respecto al encuentro anterior.

En el otro costado, Xavi Espart, canterano polivalente, será titular en la posición de lateral izquierdo, mientras que Joan García se situará como guardameta titular.

Pau Cubarsí y Gerard Martín arrancarán en el eje de la defensa, mientras que la dupla Rodri y Pedri comandará el centro del campo, y por delante de ellos estará Fermín López, tras su destacada actuación en Mestalla.

Mientras que en la línea ofensiva estará el tridente formado por Lamine Yamal, que marcó cuatro goles en los dos últimos partidos, en su posición en la banda derecha sin cambios; Anthony Gordon, autor de cinco asistencias, jugará en la banda izquierda; y Raphinha, máximo goleador de la liga con seis goles en cuatro partidos, liderará el once titular.

Así, la alineación prevista sería la siguiente:

Portería: Joan García.

Línea defensiva: Koundé, Cubarsí, Martín, Espart.

Centro del campo: Pedri, Rodri, Fermín López.

Línea de ataque: Yamal, Gordon, Raphinha.

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