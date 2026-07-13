Con Salah al frente y un cuarteto marroquí, Madjer guía el camino árabe hacia el Mundial

Rabah Madjer, leyenda del fútbol argelino, propone una selección árabe ideal capaz de competir con las potencias y ganar el Mundial.

Durante su paso por el programa saudí «Nadina», Madjer afirmó que el fútbol árabe vive una generación excepcional, destacó el nivel de las estrellas de Marruecos, Egipto y Argelia en el torneo actual y subrayó que la brecha con las potencias mundiales es mínima.

Para la portería eligió al marroquí Yassine Bounou. En la defensa colocó a Ashraf Hakimi, Rami Ben Sebaïni, Boualem Khokhi y Nasser Mazraoui, un cuarteto que combina solidez y apoyo al ataque.

En el centro del campo apostó por Ounahi, Mazza y Ashour, un trío versátil en creación, movimiento y presión.

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En ataque incluyó a Mohamed Salah, Riyad Mahrez y Salem Al-Dossari, pues su experiencia y definición garantizan potencia ofensiva y gol en los duelos clave.

Para cerrar, la leyenda argelina afirmó que este once podría llegar a una final mundialista y propuso al técnico egipcio Hossam Hassan como entrenador, destacando su fuerte personalidad como factor clave para hacer realidad el sueño árabe.