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Ali Maher, nuevo director técnico de la selección de Egipto, anunció la alineación titular de los faraones para enfrentarse a Malaui, en el partido que reúne a ambas selecciones esta tarde del viernes en el estadio Internacional de El Cairo, dentro de las competiciones de la tercera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027.

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Alí Maher optó por una alineación ofensiva, basada en el tridente formado por Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mahmoud Trezeguet en la línea de ataque, en un intento de imponer el control del partido y presionar a la defensa de Malaui desde el inicio, con la presencia de Ahmed Sayed Zizo y Nasser Maher en el mediocampo para apoyar los movimientos ofensivos.

El partido arranca a las nueve de la noche, hora de El Cairo, y a las diez de la noche, hora de La Meca, en el primer debut oficial del nuevo cuerpo técnico dirigido por Alí Maher, quien asumió la responsabilidad menos de 48 horas antes del inicio de la concentración actual de Egipto.

La alineación de la selección de Egipto para enfrentar a Malaui quedó de la siguiente manera:

Portería: Mostafa Shobeir.

Línea defensiva: Mohamed Hany, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh.

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Mediocampo: Mohanad Lasheen, Ahmed Sayed Zizo, Nasser Maher.

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Línea de ataque: Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

La alineación refleja una clara orientación ofensiva por parte de Alí Maher, con la presencia de tres jugadores que poseen grandes capacidades de penetración, de generar ocasiones y de marcar, que son Salah, Marmoush y Trezeguet, junto a Zizo, que puede avanzar desde el centro del campo y contribuir a aumentar la densidad ofensiva.

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En contraste, Mohanad Lasheen asume la responsabilidad del equilibrio en el mediocampo, mientras que Rami Rabia y Hossam Abdelmaguid lideran la defensa, con el respaldo de Mohamed Hany y Ahmed Fattouh en las bandas.

La situación de la selección de Egipto en la clasificación

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Egipto afronta el partido como líder de la tabla del Grupo 2, con 4 puntos, después de iniciar su recorrido con un empate sin goles ante Angola en la primera jornada, antes de lograr una amplia victoria sobre Sudán del Sur por cinco goles a cero en la segunda jornada.

Las selecciones de Egipto y Angola igualan en cantidad de puntos, pero Egipto se impone por diferencia de goles, mientras que la selección de Malaui ocupa el tercer puesto con 3 puntos, y Sudán del Sur cierra la tabla sin puntos.

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El partido reviste una importancia especial para Alí Maher, que busca lograr un inicio exitoso en su nueva misión y mantener el liderato del grupo, especialmente porque la selección disputará dos partidos consecutivos ante Malaui durante el actual parón internacional.

Está previsto que ambas selecciones vuelvan a enfrentarse el próximo martes en Malaui, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la clasificación.

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Los ocupantes del primer y segundo puesto del grupo se clasifican para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, que será organizada por Kenia, Uganda y Tanzania, del 19 de junio al 17 de julio de 2027.

Egipto aspira a sellar la clasificación de forma anticipada para seguir compitiendo por recuperar el título continental, después de haber sido coronado campeón de la Copa Africana de Naciones en 7 ocasiones, siendo el poseedor del récord de victorias en el torneo.