Con Ronaldo al frente, Portugal muestra su poderío ofensivo ante la República Democrática del Congo

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, alineará a todo su poderío, combinando experiencia y juventud, para el partido ante la República Democrática del Congo.

El once, liderado por la leyenda Cristiano Ronaldo, muestra que la “Brasil de Europa” solo piensa en la victoria.

El cuerpo técnico ha confirmado la siguiente alineación titular para enfrentar a la República Democrática del Congo:

Portero: Diogo Costa.

Defensa: Nuno Mendes, Renato Vega, Tomás Araújo y João Cancelo.

Centrocampistas: Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves y Bernardo Silva.

Delanteros: Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

El dibujo táctico es un 4-4-3 que aprovecha la proyección ofensiva de los laterales Nuno Mendes y Cancelo.

En la medular, Bruno Fernandes y Vitinha, acompañados por la joven promesa João Neves, se encargan de la creación y el control del ritmo.

En ataque, Cristiano Ronaldo lidera la delantera, respaldado por Bernardo Silva en la derecha y Pedro Neto en la izquierda, un trío pensado para romper la defensa de la República Democrática del Congo.

Por su parte, la alineación de la República Democrática del Congo fue la siguiente:

Portero: Lionel Mpsi Nzao.

Defensa: Aaron Wan-Bissaka, Steve Kabwadi, Axel Tuanze, Chancel Mbemba y Arthur Masuko Kaweela.

Mediocampistas: Ngalayel Mokaou, Samuel Motusami, Edo Kayembe.

Delanteros: Cédric Bakambu y Yohan Wissa.