El exguardameta de la selección saudí está a punto de volver a jugar la próxima temporada, tras haber considerado retirarse.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el exguardameta de Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad y la selección, Abdullah Al-Ma’iouf, volverá a jugar la próxima temporada tras un año de pausa.

No jugó la temporada pasada tras su paso por Al-Shabab en 2024-2025, lo que hizo pensar en su retirada.

Según el rotativo, el exportero ha comenzado un programa de preparación física en un centro deportivo de Riad para recuperar su forma y sensibilidad con el balón.

Ahora analiza varias ofertas para elegir el club donde jugará la temporada 2026-2027.

Su regreso coincide con la destacada actuación de Mohamed Al-Owais, quien atajó nueve disparos y ayudó a Arabia Saudí a empatar 1-1 con Uruguay en la primera jornada del Mundial 2026.

El guardameta, de 39 años, ya había jugado con Arabia Saudí en el Mundial de 2018, donde disputó un partido y perdió 5-0 ante Rusia.

Criado en las divisiones inferiores del Al-Hilal, jugó con el primer equipo entre 2004 y 2007. Luego pasó al Al-Ahli, regresó al “Zaim” en 2016 y se mantuvo hasta 2023, antes de cerrar su trayectoria con una temporada en Al-Ittihad y otra en Al-Shabab.