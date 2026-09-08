El Al Qadisiyah revivió la historia negra de su rival Al Ahli en la Roshn Saudi League, y ello tras una sola mitad de su partido de la presente temporada.

El Al Ahli visitó al Al Qadisiyah, este martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

El Al Qadisiyah terminó la primera mitad del encuentro por delante del Al Ahli con un contundente 3-0, del que el centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders marcó dos goles, mientras que el lateral derecho Mohammed Abu Al Shamat anotó el tercero.

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Según la red de estadísticas "Opta", esta ha sido la cuarta vez que el Al Ahli va perdiendo por tres goles al final de la primera mitad, desde el comienzo de la era del profesionalismo en la Roshn League, al inicio de la temporada 2008-2009.

El Al Hilal fue el último equipo en lograrlo, durante la pasada temporada de la Roshn League, cuando se puso por delante del Al Ahli en la primera mitad con un contundente 3-0, en la tercera jornada, antes de que "Al Raqi" consiguiera empatar 3-3 antes del final del partido.

Además del Al Hilal, los clubes Al Raed y Al Taawoun lograron ponerse por delante del Al Ahli por tres goles antes del final de la primera mitad en la historia de la Roshn League, con lo que el Al Qadisiyah es el cuarto equipo en hacerlo.

Cabe recordar que el Al Qadisiyah logró ganar todos sus siete partidos en los que terminó la primera mitad por delante con una diferencia de 3 goles o más, en la historia de sus participaciones en la Liga Saudí.