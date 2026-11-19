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La selección saudí sub-17 comenzó su andadura en el Mundial de la categoría con una emocionante derrota ante su homóloga uruguaya, que trae a la memoria el recuerdo del Mundial absoluto de Estados Unidos, Canadá y México.

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La selección saudí sub-17 cayó por 2-3 ante su homóloga uruguaya en el partido que ambas disputaron este jueves en el estadio de Aspire Zone, en Doha, la capital catarí, correspondiente a la primera jornada del Grupo D del Mundial Sub-17.

Fares Bushaqra abrió el marcador para Arabia Saudí en el minuto 38, al transformar con maestría un penalti ante el portero Luis Machín.

Sin embargo, Pablo Barreiro, jugador de Uruguay, logró igualar el marcador dos minutos antes del final del tiempo reglamentario de la primera parte. Aprovechó un rechace de la defensa saudí en la frontal del área y lanzó un potente disparo a puerta que el guardameta Abdullah Al-Mas no acertó a detener.

Pero Fares Bushaqra siguió brillando y devolvió la ventaja a Arabia Saudí en el minuto 58, de nuevo desde los once metros, en un penalti que el combinado saudí obtuvo después de que el árbitro revisara la jugada en el VAR.

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En el minuto 68, otro error saudí propició el empate de Uruguay, cuando Jawad Al-Hashem, jugador de Arabia Saudí, introdujo el balón en su propia portería.

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El golpe definitivo de Uruguay llegó apenas cuatro minutos antes del final, concretamente en el minuto 86, cuando Facundo Rodríguez anotó el tercer tanto del conjunto sudamericano.

Facundo marcó de forma insólita: disparó desde muy lejos y el portero saudí Abdullah Al-Mas intentó detener el balón de manera errónea, por lo que el esférico acabó sorprendentemente en el fondo de su red.

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La derrota deja a la selección saudí sub-17 en la tercera posición del Grupo D, sin puntos, por delante de Haití, cuarta y última, solo por diferencia de goles.

Por su parte, Uruguay se sitúa en la segunda plaza del mismo grupo con 3 puntos, por detrás de Francia, líder por diferencia de goles.

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La selección francesa sub-17 había iniciado la fase de grupos con una victoria por 3-1 sobre Haití este jueves, lo que le permitió auparse al liderato.

El próximo partido de Arabia Saudí sub-17 será ante Francia el próximo domingo, y el equipo necesita sacar un resultado positivo para mantener sus opciones de clasificarse para la siguiente ronda.

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El partido trajo a la memoria el recuerdo del primer encuentro de Arabia Saudí en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, cuando se enfrentó a Uruguay el pasado 16 de junio.

Aquel duelo terminó en empate a uno. Arabia Saudí estuvo por delante en el marcador gracias al gol de Abdulelah Al-Amri en el minuto 41, hasta que Maximiliano Araújo logró igualar a diez minutos del final.

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Aquel fue el partido más destacado de Arabia Saudí en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, ya que después perdió por 4-0 ante España y empató sin goles con Cabo Verde, por lo que quedó eliminada en la fase de grupos tras terminar última del Grupo H con solo dos puntos.