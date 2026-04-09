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Con Rashford como arma, el Barcelona espera un nuevo milagro ante el Atlético de Madrid

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Liga de Campeones
M. Rashford
Paris Saint-Germain
Manchester United
España
Inglaterra
Francia

Recuerdos de 2019: el entusiasmo de la estrella inglesa

El Barcelona aún confía en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Atlético en el Metropolitano, gracias a una estadística histórica de Marcus Rashford.

El Barça perdió 2-0 en el Camp Nou, por lo que tiene muy difícil llegar a semifinales.

La vuelta se jugará el martes; el ganador se medirá en semis al vencedor del Arsenal-Sporting.

Según Mundo Deportivo, el Barça afronta un desafío que solo se ha dado una vez en la Liga de Campeones: remontar en casa una desventaja de dos goles en la vuelta.

Solo el Manchester United lo consiguió, al eliminar al París Saint-Germain en octavos de la temporada 2018-2019.

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El United perdió 2-0 en Old Trafford, pero luego remontó en el Parque de los Príncipes y ganó 3-1, avanzando a cuartos.

Marcus Rashford, hoy en el Barcelona y entonces en el United, marcó de penalti en el 90+4 el tanto que dio el pase.

El United se clasificó gracias al valor doble de los goles fuera de casa, regla ya eliminada, por lo que un 3-1 no valdría ahora al Barça ante el Atlético.

Rashford, cedido esta temporada al Barça, aún no tiene claro su futuro, pues el club azulgrana no ha ejercido la opción de compra.

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