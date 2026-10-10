«Lo de Rambo pinta fatal», dijo el entrenador del HSV, Merlin Polzin, con voz sepulcral al micrófono de Sky, después de que le pidieran una valoración sobre Remberg. Al parecer, el centrocampista de 26 años sufrió una lesión de ligamento cruzado la tarde del sábado.

Los exámenes todavía tendrán que determinar de qué gravedad exacta se trata y cuánto tiempo estará de baja el recuperador defensivo.

En el peor de los casos, la temporada de Remberg podría haber terminado ya tras solo cinco jornadas.

En el minuto 34, durante la visita del HSV a Sinsheim, Remberg señaló hacia su banquillo tras un duelo sin mayor trascendencia en el centro del campo que debía ser sustituido. El exjugador del Kiel volvió a levantarse una vez más, pero pocos minutos después ya no pudo continuar. Miro Muheim entró al campo por Remberg (41).

¿Qué pasó después de la sustitución de Nicolai Remberg?

En el momento de la sustitución del capitán del Hamburgo, los suyos mandaban 1-0 gracias a un gol de Yussuf Poulsen. Sin embargo, el Hoffenheim le dio la vuelta al partido con un autogol del jefe de la defensa del HSV, Sebastian Bornauw (45.+6), y un tanto del nuevo internacional Bambase Conte (53.). Tras la tarjeta amarilla-roja a Bernardo, el HSV reaccionó en superioridad numérica. Terem Moffi firmó el empate (83.) y el sustituto de Remberg, Muheim, dio el 3-2 de la victoria a los visitantes en el tiempo añadido (90.+4).

Remberg llegó al HSV en 2025 procedente del Holstein Kiel y en su primera temporada con los rothosen fue una pieza indispensable. Hasta la lesión en Sinsheim, estuvo sobre el césped durante los 90 minutos en 37 de los 40 posibles partidos de Bundesliga. Se perdió dos por sanción por acumulación de amarillas.