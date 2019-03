¿Con qué Selección puede jugar Lainez?

El mediocampista podría ser considerado por Gerardo Martino para disputar la Copa Oro con el Tri.

El 2019 marca el inicio de una nueva etapa en la Selección mexicana. Y uno de los que está llamado a ser protagonista en este ciclo es Diego Lainez, quien una vez que culmine su primera temporada con el Betis tendrá que afrontar varios compromisos de peso con el combinado nacional.

Pero los tiempos no son del todo favorables para el mediocampista mexicano, pues no tendría descanso en caso de disputar todos los torneos con el Tri. En todo caso, el club y la FMF tendrán que tomar una decisión con respecto a la participación del canterano del América en la Copa Oro y el Mundial Sub 20.

En Goal te presentamos las opciones de Lainez:

SELECCIÓN MAYOR

El Tata Martino lo tiene en la mira para el Tri y quiere tener un mayor acercamiento con el juvenil, por lo que se espera que lo tome en cuenta para los amistosos contra Chile y Paraguay en el marco de la preparación para la Copa Oro, torneo que se disputará desde el 15 de junio hasta el 7 de julio.

SELECCIÓN SUB 20

Si bien la convocatoria para los duelos de Fecha FIFA le impediría sumarse a la concentración del Tri Sub 20, lo cierto es que en Selecciones Nacionales esperan contar con el mediocampista en el Mundial de Polonia. El principal obstáculo sería la fecha del torneo: se disputará desde el 23 de mayo hasta el 15 de junio. La última palabra la tiene el Betis.

SELECCIÓN PREOLÍMPICA

El Tri Preolímpico, bajo la conducción de Jaime Lozano, realizará una gira por Europa para continuar con la preparación de cara a la búsqueda de un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, es poco probable que la joya del Betis sea tomado en cuenta, debido a que cuenta con compromisos de mayor relevancia.