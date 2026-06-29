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FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Con palabras contundentes, Hafiz Daraji responde a las acusaciones de que Argelia y Austria manipularon el resultado para eliminar a Irán

Algeria vs Austria
Algeria
Austria
World Cup
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Irán
Argelia
Austria
EE. UU.
Suiza
Canadá
Irán

El partido terminó 3-3.

El comentarista argelino Hafiz Daraji ha respondido a las acusaciones contra las selecciones de Argelia y Austria tras su empate en la última jornada del Mundial 2026.

El 3-3 clasificó a ambos y evitó que Argelia enfrentara a España.

Tras el encuentro, surgieron acusaciones de connivencia para empatar y eliminar a Irán.

Ambos equipos rechazaron cualquier pacto previo.

A través de su cuenta en «X», Hafiz Draji comentó: «Los elementos de una conspiración en el fútbol se dan cuando dos selecciones se confabulan para eliminar a una tercera. En cuanto a Argelia y Austria, no se confabularon contra nadie, sino que cada una buscó su propio beneficio deportivo, lo cual es legítimo y no viola las reglas».

World Cup
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Algeria
ALG

Y concluyó: «Quien busque una conspiración en cada empate ignora que el fútbol se decide dentro del campo, no con interpretaciones y acusaciones».



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