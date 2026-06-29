Con palabras contundentes, Hafiz Daraji responde a las acusaciones de que Argelia y Austria manipularon el resultado para eliminar a Irán

El comentarista argelino Hafiz Daraji ha respondido a las acusaciones contra las selecciones de Argelia y Austria tras su empate en la última jornada del Mundial 2026.

El 3-3 clasificó a ambos y evitó que Argelia enfrentara a España.

Tras el encuentro, surgieron acusaciones de connivencia para empatar y eliminar a Irán.

Ambos equipos rechazaron cualquier pacto previo.

A través de su cuenta en «X», Hafiz Draji comentó: «Los elementos de una conspiración en el fútbol se dan cuando dos selecciones se confabulan para eliminar a una tercera. En cuanto a Argelia y Austria, no se confabularon contra nadie, sino que cada una buscó su propio beneficio deportivo, lo cual es legítimo y no viola las reglas».

Y concluyó: «Quien busque una conspiración en cada empate ignora que el fútbol se decide dentro del campo, no con interpretaciones y acusaciones».







