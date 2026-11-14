Con números: Hakimi, el rey de las asistencias en el siglo XXI y una racha sin precedentes para Marruecos

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Achraf Hakimi continuó escribiendo historia con la camiseta de la selección de Marruecos, con su gran aportación en la amplia victoria (5-1) ante Níger, la noche del viernes en el estadio Mohamed V de Casablanca, en el marco de la tercera jornada de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

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Hakimi marcó dos goles ante Níger en los minutos 27 y 45+3, y además dio una asistencia a su compañero Youssef En-Nesyri, en el minuto 77.

Con ello, Hakimi se convirtió en el primer jugador en alcanzar las 20 asistencias con Marruecos durante el siglo XXI, reforzando su condición de uno de los futbolistas más influyentes en la historia de la selección marroquí.

El nuevo logro llegó en medio del notable nivel que ofrece el lateral derecho, tanto con la selección de su país como con el Paris Saint-Germain, pues ha participado en 9 goles durante los últimos 5 partidos que ha disputado a nivel de club y de selección, con 5 goles marcados y 4 asistencias, en una racha que refleja su enorme impacto ofensivo pese a jugar en la posición de lateral.

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Una racha histórica para Marruecos

En el mismo contexto, la selección de Marruecos continuó reforzando su destacado registro en casa, en las eliminatorias clasificatorias para los grandes torneos.

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Logró su decimosexta victoria consecutiva en los partidos que disputa en su terreno, dentro de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones y del Mundial, según la cadena francesa «stats foot», alcanzando así su mejor racha de victorias como local en este tipo de competiciones.

Esta cifra llega como prolongación de la gran evolución que han experimentado los resultados de la selección marroquí en los últimos años, tras imponerse como una potencia destacada a nivel del continente africano y del mundo.

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Yasser Zabiri abrió el marcador para Marruecos ante Níger en el minuto cuatro, traduciendo el fuerte arranque ofensivo de los locales y otorgando a la selección marroquí una ventaja temprana, tras una asistencia de su compañero Brahim Díaz.

Achraf Hakimi añadió el segundo gol en el minuto 27, con un potente disparo desde fuera del área, ampliando la ventaja del equipo del entrenador Mohamed Ouahbi.

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Pero la selección de Níger no se rindió, y Mohamed Abderrahman logró recortar distancias para la selección de su país en el minuto 41, aumentando la emoción de los últimos minutos de la primera parte.

El tiempo de descuento fue testigo de una importante ocasión para Níger de alcanzar el empate, después de que Youssouf Oumarou Ali fallara un penalti en el minuto 45, antes de que Hakimi castigara a los visitantes marcando el tercer gol de Marruecos, en el tercer minuto del tiempo añadido, mediante un disparo de larga distancia desde un tiro libre, con lo que los locales terminaron la primera mitad del partido por delante por tres goles a uno.

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En la segunda parte, Hakimi dio una asistencia a En-Nesyri en el minuto 77, antes de que Ayoub Oufkir cerrara el 5-1 en el minuto 90.

La selección de Marruecos lidera el Grupo A de las eliminatorias con 9 puntos, a 3 puntos de Gabón, segundo clasificado, mientras que Níger ocupa el tercer puesto con 3 puntos, seguido de Lesoto en el fondo de la clasificación sin puntos.