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Mikel Arteta ha dado el insólito paso de intervenir en el uso de Fantasy Premier League por parte de los jugadores del primer equipo e incluso de sus propios hijos. El técnico del Arsenal quiere cerrar cualquier vía por la que pueda hacerse pública información táctica antes del inicio de los partidos.

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Cómo un fichaje en FPL desveló la alineación del Arsenal

La información sobre el equipo del Arsenal se filtró involuntariamente a través de la actividad en Fantasy Premier League (FPL) más de 24 horas antes de su visita al Liverpool a principios de este mes. Pese a no jugar desde principios de octubre por una lesión en los isquiotibiales, el extremo Christos Tzolis volvió a incorporarse a su equipo de FPL y se dio el brazalete de capitán antes del viaje a Anfield.

Las cuentas de redes sociales examinan habitualmente los equipos y fichajes de FPL de los futbolistas en busca de pistas sobre las alineaciones. Cuando el cierre del plazo del sábado por la mañana dejó al descubierto la elección de Tzolis, algunos observadores detectaron la pista antes de su sorprendente titularidad frente al Liverpool tras un mes de baja.

Al principio, Tzolis tenía en su equipo a él mismo, a Riccardo Calafiori y a Ezri Konsa, pero utilizó su comodín antes del siguiente partido del Arsenal en casa, contra el Hull, para quitar a todos los jugadores del club.

Arteta confirma las restricciones para la plantilla y su familia

El técnico español, conocido por proteger sus planes tácticos, intervino directamente tanto en el vestuario como en su casa para impedir que se eligiera a jugadores del Arsenal.

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Preguntado con quién había hablado sobre las restricciones de FPL, Arteta respondió: «Con Christos, con la plantilla y con mis hijos también».

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Al explicar cómo había llegado el asunto a su propia casa, el técnico del Arsenal añadió: «También me preguntan constantemente por esto. Porque quieren saberlo. Es un tema de conversación. Es otra de esas cosas que están pasando ahora mismo en nuestra sociedad y es algo nuevo».

Por qué la confidencialidad sigue siendo fundamental para el Arsenal

En la era digital, pequeños cambios en un equipo de fantasy pueden alertar rápidamente a los rivales, por lo que mantener la información dentro del vestuario es un pilar fundamental de la confianza para Arteta.

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Sobre la necesidad de proteger sus preparativos, explicó: «No habíamos abordado esto [antes] y quería establecer nuevas medidas. Pero, evidentemente, la confidencialidad es fundamental porque tiene que ver con la confianza y con lo que intentas hacer, y eso debe mantenerse en absoluto secreto».

Arteta prometió evitar que se repitan incidentes similares: «Tomaremos medidas para asegurarnos de que no vuelva a pasar». Cuando le preguntaron si esas medidas ya estaban en vigor, respondió: «Sí».

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Más control sobre la información del equipo del Arsenal

Con las restricciones de Arteta ya en vigor, los jugadores del Arsenal y su familia deberán evitar elegir a futbolistas del club en FPL de ahora en adelante. El uso del comodín por parte de Tzolis para quitar a esos jugadores antes del partido contra el Hull demuestra que la plantilla ya está cumpliendo la norma.

En los próximos partidos, Arteta espera que esta política estricta impida que quienes rastrean las redes sociales descubran regresos tras una lesión o sorpresas en la alineación antes de que se publiquen las listas oficiales de los equipos.