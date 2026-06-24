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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Con Messi y sin Ronaldo ni Mbappé, sorpresas en las alineaciones de la segunda jornada del Mundial

Portugal vs Uzbekistán
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Argentina vs Austria
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K. Mbappe
C. Ronaldo
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Francia
Irak
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La ausencia de un árabe en la convocatoria para el Mundial

La web de estadísticas «SofaScore» ha revelado el once ideal de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Tras la segunda jornada, disputada esta madrugada, se clasificaron México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

La lista sorprendió con la ausencia de Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, y de Kylian Mbappé, estrella de Francia, pese a sus dobletes ante Uzbekistán (5-0) e Irak (3-0).

Tampoco entró el noruego Erling Haaland, autor de otros dos tantos ante Senegal (3-2).

Ningún futbolista árabe apareció en el once, pese a las victorias de Marruecos sobre Escocia (1-0) y de Egipto ante Nueva Zelanda (3-1).

El capitán de Argentina, Lionel Messi, lidera el once tras marcar los dos goles ante Austria (2-0).

La web «SofaScore», que elige al equipo de la semana según las mejores valoraciones individuales de cada jornada, explica que la selección se basa en el rendimiento de los jugadores en sus respectivos partidos.

La alineación completa es la siguiente:

Portero: Rom (Curazao).

Defensa: Dumfries (Países Bajos), Khalilzadeh (Irán), Joye (Inglaterra), Nuno Mendes (Portugal).

Centrocampistas: Ostachio (Canadá), Messi (Argentina), Bruno Fernandes (Portugal) y Jacopo (Países Bajos).

Delanteros: Ueda (Japón), Oyarzabal (España).

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