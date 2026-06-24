La web de estadísticas «SofaScore» ha revelado el once ideal de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Tras la segunda jornada, disputada esta madrugada, se clasificaron México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

La lista sorprendió con la ausencia de Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, y de Kylian Mbappé, estrella de Francia, pese a sus dobletes ante Uzbekistán (5-0) e Irak (3-0).

Tampoco entró el noruego Erling Haaland, autor de otros dos tantos ante Senegal (3-2).

Ningún futbolista árabe apareció en el once, pese a las victorias de Marruecos sobre Escocia (1-0) y de Egipto ante Nueva Zelanda (3-1).

El capitán de Argentina, Lionel Messi, lidera el once tras marcar los dos goles ante Austria (2-0).

La web «SofaScore», que elige al equipo de la semana según las mejores valoraciones individuales de cada jornada, explica que la selección se basa en el rendimiento de los jugadores en sus respectivos partidos.

La alineación completa es la siguiente:

Portero: Rom (Curazao).

Defensa: Dumfries (Países Bajos), Khalilzadeh (Irán), Joye (Inglaterra), Nuno Mendes (Portugal).

Centrocampistas: Ostachio (Canadá), Messi (Argentina), Bruno Fernandes (Portugal) y Jacopo (Países Bajos).

Delanteros: Ueda (Japón), Oyarzabal (España).