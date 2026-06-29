Con Mazraoui a la cabeza, tres marroquíes jugarán un partido excepcional en el Mundial

Cuando suene el pitido inicial de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el duelo Marruecos-Holanda será más que un partido: una batalla de identidades y nostalgias, con tres corazones marroquíes divididos entre dos himnos.

Los marroquíes Nassir Mazraoui, Sofiane Amrabat y Anas Salah al-Din jugarán contra los molinos holandeses con las calles de Liderdorp, Hoizen y Ámsterdam en su memoria.

Los «Leones del Atlas» se miden a Holanda en el duelo más igualado de la fase, pero la verdadera emoción la viven estos tres futbolistas, que han elegido representar a Marruecos frente al país donde nacieron.

Mezraoui, con 48 partidos, nació en Liderdorp; Amrabat, con 76, en Hoizen; y Salahdin, con 11, en Ámsterdam. Tres ciudades holandesas y tres camisetas verdes contra la naranja.

Para la selección marroquí no es algo nuevo: según «Mundo Deportivo», de los 26 convocados al Mundial, 19 nacieron fuera de Marruecos. Esa estadística muestra la gran comunidad marroquí en los Países Bajos, una de las más numerosas del país, y que esa noche estará dividida: animarán a sus hijos en el campo y temerán por la selección de su país.

Será una noche excepcional: Mazraoui, Amrabat y Salah al-Din lo darán todo para aguantar la fiesta a sus antiguos vecinos y amigos de la infancia. Una noche donde la nostalgia se medirá a la ambición y la lealtad a los recuerdos, bajo los focos del Mundial.