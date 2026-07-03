Con Marruecos presente y Argelia ausente, 13 selecciones avanzan a los octavos de final del Mundial

Ya se conocen los contornos de los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Trece selecciones han avanzado, incluida la única árabe, Marruecos, y quedan tres plazas por definir.

13 equipos ya están clasificados

Hasta ahora han avanzado Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.

Canadá fue la primera en avanzar tras vencer 1-0 a Sudáfrica, Brasil superó 2-1 a Japón y Paraguay eliminó a Alemania 4-3 en penaltis.

Marruecos eliminó a Holanda en los penaltis (3-2), mientras Noruega superó a Costa de Marfil (2-1), Francia goleó a Suecia (3-0) y México venció a Ecuador (2-0).

Inglaterra remontó un gol en contra y venció 2-1 a la República Democrática del Congo, mientras que Bélgica, tras ir 0-2 abajo ante Senegal, ganó 3-2. Por último, la anfitriona Estados Unidos se sumó al grupo al vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina.

España goleó 3-0 a Austria, Portugal venció 2-1 a Croacia y Suiza batió 2-0 a Argelia.

Marruecos es el único representante árabe, mientras que Argelia quedó eliminada y Egipto aún puede avanzar.

Entre los clasificados hay siete selecciones europeas —Francia, Noruega, Inglaterra, Bélgica, España, Portugal y Suiza—, tres de Norteamérica —Canadá, México y Estados Unidos—, dos de Sudamérica —Brasil y Paraguay— y Marruecos, de África.

Seis enfrentamientos

Ya se han confirmado seis enfrentamientos de octavos de final, cuyas fechas (hora de La Meca) son las siguientes:

Sábado 4 de julio

Canadá - Marruecos (20:00 h).

Domingo 5 de julio

Paraguay - Francia (00:00).

Brasil - Noruega (23:00 h).

Lunes 6 de julio

México – Inglaterra (03:00).

Portugal – España (22:00).

Martes 7 de julio

Estados Unidos – Bélgica (03:00).

Suiza ya está en octavos y aguarda al ganador de Colombia-Ghana.

Quedan tres plazas por decidir

En las próximas horas se disputarán los tres encuentros que definirán las tres últimas plazas y completarán el grupo de dieciséis equipos clasificados.

Estos son los horarios de los tres encuentros pendientes:

Viernes 3 de julio

Australia - Egipto (21:00 h).

Sábado 4 de julio

Argentina - Cabo Verde (01:00).

Colombia - Ghana (04:30).