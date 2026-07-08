Con Marruecos a la cabeza, los jugadores nacidos en Europa dominan los cuartos de final del Mundial tras la eliminación de Egipto

Los jugadores nacidos en Europa dominan los cuartos de final del Mundial 2026, con Marruecos como único representante árabe.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos y quedó eliminado, dejando a Marruecos como único representante árabe en cuartos.

Según el diario español «AS», el 85 % de los jugadores que alcanzaron los cuartos de final nació en Europa, incluidos dos tercios de la plantilla marroquí.

Precisa que 18 de los 26 convocados de Marruecos nacieron en el Viejo Continente: seis en España, otros tantos en Francia, tres en Países Bajos y otros tantos en Bélgica.

En cambio, Argentina es la que menos tiene: solo Giuliano Simeone (Italia) y Nico Baz (España).

Todos los jugadores de Noruega y España nacieron en Europa, así como 25 de los 26 de Bélgica, Inglaterra y Francia, y 24 de Suiza.

En total, solo 37 de los 208 futbolistas de los cuartos de final nacieron fuera de Europa: 24 en Argentina, 8 en Marruecos, 2 en Suiza y 1 en Bélgica, Inglaterra y Francia.