El FC Barcelona enviará una gran delegación a Londres, mañana lunes, para asistir a la septuagésima gala de entrega del Balón de Oro, encabezada por el presidente del club, Joan Laporta, acompañado por todos los nominados del club a los diferentes premios.

La lista de representantes del Barcelona en la gala incluye a: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Joan García, Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clara Serrajordi y Berta Romero.

A Laporta le acompañarán en el plano institucional los vicepresidentes Rafa Yuste y Elena Fort, los miembros de la junta directiva Xavi Puig y Xavier Barnoll, y los integrantes del área deportiva Deco, Bojan Krkic, Alejandro Echevarría, Enric Masip y Marc Vives, según informó el diario "Mundo Deportivo".

La gala de este año será histórica, ya que se celebrará en Londres por primera vez en lugar de París. Los organizadores eligieron la capital británica para rendir homenaje a Stanley Matthews, ganador del primer Balón de Oro en 1956.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 ALA

La gala será presentada por dos conocidas personalidades del mundo del fútbol y la televisión: Thierry Henry, exjugador del Barcelona y del Arsenal, y la periodista británica Kate Scott, ambos actualmente dedicados a la cobertura de los partidos de la Liga de Campeones de Europa en la cadena estadounidense "CBS". Los organizadores pretenden convertir la gala de entrega de premios en un evento excepcional, repleto de sorpresas y actuaciones musicales.















