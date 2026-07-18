El ex campeón del Mundial pidió ayuda al presidente estadounidense Donald Trump para asistir a la final entre España y Argentina.

La final entre España y Argentina se disputará mañana en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Juan Capdevila, campeón del mundo con España en 2010, pidió ayuda a Trump a través de X para poder asistir al partido.

En su tuit, dirigido al presidente estadounidense, escribió: «Necesito ayuda. Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque mi solicitud de permiso electrónico fue denegada», acompañado de emojis de lágrimas.

¿Alguien puede ayudarme? Estaba muy emocionado por estar allí con mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarlos.

«No me puedo creer que me impidan entrar en Estados Unidos y que me vaya a perder un momento así con mis hijos, a quienes les encanta el fútbol».

Y cerró: «Si alguien sabe cómo resolverlo, se lo agradeceré toda la vida».

En la semifinal España-Francia del martes estuvieron Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas y Xavi Hernández, héroes del título de 2010.