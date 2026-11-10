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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Con la presencia de Saud Abdulhamid: la selección de Arabia Saudí vuelve a perder al máximo goleador de la Copa del Golfo 27

F. Al-Buraikan
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Duro golpe para Arabia Saudí

La selección de Arabia Saudí perdió al máximo goleador de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", a unas 72 horas de disputar su primer partido amistoso durante el actual parón internacional ante la selección de Corea del Sur.

La selección saudí se enfrentará a su homóloga surcoreana el próximo viernes, durante su actual concentración en la capital catarí, Doha, en un partido amistoso de preparación para los próximos compromisos.

La cuenta oficial de la selección saudí en la red "X" reveló la participación de Saud Abdulhamid, lateral del Lens francés, en los entrenamientos grupales por primera vez, tras su llegada a la concentración ayer lunes.

En cambio, Firas Al Buraikan, delantero del Al Ahli, continuó con su ausencia de los entrenamientos grupales de Arabia Saudí, debido a que sufre un cuadro de resfriado, lo que hace surgir las dudas sobre su capacidad de participar en el partido ante Corea del Sur.

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Al Buraikan se considera uno de los elementos más importantes de la selección saudí, y obtuvo el título de máximo goleador de la pasada edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", además de contribuir a la consagración de Arabia Saudí con el título por primera vez tras 23 años de ausencia.

Cabe recordar que la selección saudí disputará un nuevo partido amistoso en la concentración de Doha, ante la selección de Uzbekistán, el martes 17 de noviembre en curso.

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