Con la presencia de Cristiano Ronaldo: los campeones de la Copa del Golfo 27 lideran al Al Nassr en el derbi de Diriyah

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, decidió apoyarse en los campeones de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" en el partido del derbi de Riad ante el Al Diriyah, en la Liga Roshn saudí.

El Al Nassr se enfrenta al Al Diriyah, hoy viernes, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Liga Roshn.

El once titular del Al Nassr contó con la presencia de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, después de que quedara listo para participar con normalidad, tras su reciente problema con la selección de su país.

Ronaldo lidera la línea de ataque, junto a su compatriota João Félix, además del francés Kingsley Coman y el senegalés Sadio Mané en las bandas derecha e izquierda.

El once también contó con la presencia del lateral Nawaf Boushal y el centrocampista Abdullah Al Khaibari, apenas tres días después de coronarse con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

En cambio, se ausentó el portero Nawaf Al Aqidi por la lesión que sufrió en el torneo del Golfo, y el defensa Abdulelah Al Amri por fatiga, mientras que el delantero Abdullah Al Hamdan se encuentra en el banquillo.

Cabe recordar que el Al Nassr ocupa el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí, con 16 puntos, cosechados en 5 victorias, un empate y una derrota, a 3 puntos del Al Qadsiah, que disputó un partido más.

La alineación del Al Nassr fue la siguiente:

Portería: Bento

Línea defensiva: Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Íñigo Martínez - Awad Aman

Centro del campo: Abdullah Al Khaibari - Sami Costa - João Félix

Línea de ataque: Sadio Mané - Cristiano Ronaldo - Kingsley Coman