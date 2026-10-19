El último paso se ha completado para que las leyendas brasileñas Ronaldo y Roberto Carlos se conviertan en accionistas del Inter de Limeira, un club modesto que disputará la Segunda División brasileña (Serie B) la próxima temporada.

El 31 de agosto, la asamblea general del club brasileño aprobó, por mayoría de 53 votos frente a uno, la adquisición por parte de una empresa —vinculada a los dos exjugadores— de una participación del 80% de la nueva estructura institucional del club, conocida en Brasil como "Sociedad Anónima del Fútbol" (SAF).

El acuerdo se firmó oficialmente este lunes, mientras que el 20% restante quedará en manos del propio club, según informó el diario español "As".

Enrico Ambrogini es el empresario que lidera este proyecto, que incluye —según la cadena brasileña "Globo Esporte"— a Ronaldo, Roberto Carlos y el príncipe saudí Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud.

El pasado mes de julio, Roberto Carlos reveló que uno de los otros socios es de origen africano.

En declaraciones recogidas por la cadena "Globo Esporte" en el mes de septiembre, Ambrogini afirmó que se trata de un "proyecto enorme" y que "es completamente diferente a cualquier otra experiencia vivida en Brasil en lo relativo a la SAF (la conversión de un club de fútbol en sociedad)".

Según la misma fuente, el grupo empresarial que se encargará de la gestión del club tiene previsto invertir hasta 76 millones de euros a lo largo de diez años, teniendo en cuenta que esta cantidad podría variar en función del crecimiento de la nueva entidad y del grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

El plan de negocio planteado —según lo señalado por el portal "Globo Esporte"— contempla una inversión de no menos de 31 millones de euros a lo largo de 15 años.

Está previsto invertir 3,3 millones de euros durante el periodo comprendido entre 2026 y 2027, cantidades destinadas a la reestructuración del club y al pago de sus deudas.

En el plano deportivo, el objetivo consiste en regresar a la Primera División (Serie A) y, en este sentido, Danilo Mauf, actual presidente del Inter de Limeira, se preguntó: "¿Por qué no?".

Ambrogini declaró a "Globo Esporte": "Ronaldo, Roberto Carlos y todos los participantes en el proyecto sienten un gran entusiasmo; ven en él un reto fantástico y lo afrontan con muchísimas ganas. Somos conscientes de que no será fácil, pero todos están deseosos de ofrecer una gestión sólida".



