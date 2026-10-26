Con la participación de Salah: espectacular remontada del Trabzonspor en la liga turca

El Trabzonspor logró una remontada emocionante ante el Rizespor por 4-3, este lunes, en el estadio Çaykur Didi, en el marco de la octava jornada de la liga turca.

El Trabzonspor se vio por detrás con dos goles anotados por Gennaro Borrelli en los minutos 12 y 32, pero Melih Kabasakal recortó distancias para los compañeros del astro egipcio Mohamed Salah con un gol en el minuto 49.

Aral Şimşir igualó el marcador para el Trabzonspor con un segundo gol en el minuto 51, y después Francolino Dju completó la remontada con un tercer gol en el minuto 58.

El Rizespor volvió al partido de nuevo con un tercer gol anotado por Kazeem Lasi en el minuto 68, pero Francolino Dju marcó su segundo tanto y el cuarto del Trabzonspor a falta de 7 minutos para el final del tiempo reglamentario del partido.

Con este resultado, el Trabzonspor se colocó en el segundo puesto de la clasificación de la liga turca con 19 puntos, mientras que el Rizespor se quedó estancado en 10 puntos en la decimotercera posición.