Con la participación de Salah, el Trabzonspor vence al Gaziantep por 2-0

El equipo del Trabzonspor logró la victoria ante el Gaziantep por 2-0 este domingo, en la décima jornada de la liga turca.

Stefan Savic marcó el primer gol del Trabzonspor en el último minuto de la primera parte mediante un saque de esquina ejecutado por la estrella egipcia Mohamed Salah dentro del área, antes de que Ernest Muçi la desviara de cabeza hacia Savic, quien la mandó al fondo de la red.

Ernest Muçi añadió el segundo gol del Trabzonspor en el minuto 61 con un potente disparo desde fuera del área que se alojó en la portería del Gaziantep.

Con este resultado, el Trabzonspor se colocó en el tercer puesto de la tabla de la liga turca con 22 puntos, a solo 3 puntos del Galatasaray, líder de la clasificación.

Por su parte, el Gaziantep retrocedió tras la derrota hasta el decimoquinto puesto con solo 8 puntos.