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Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Con la participación de Marmoush, el Tottenham prolonga su reacción al derrotar al Chelsea en Stamford Bridge

Chelsea vs Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League
O. Marmoush
Inglaterra
Egipto

Un golazo de fantasía corona la reacción del Tottenham a costa del Chelsea

El Tottenham Hotspur continuó con su reacción en la Premier League al lograr una valiosa victoria a domicilio frente al Chelsea por dos goles a cero, en la octava jornada, en el estadio de Stamford Bridge.

Los jugadores de ambos equipos no consiguieron marcar durante la primera parte, que terminó con un empate sin goles.

En el minuto 77, el Tottenham logró anotar su primer gol, aprovechando un error del portero del Chelsea, Mike Penders, tras un saque de esquina ejecutado por Matheus Fernandes.

El Chelsea jugó con inferioridad numérica desde el minuto 80, tras la expulsión de su estrella Cole Palmer después de recibir dos amonestaciones.

Unos 3 minutos antes del final del tiempo reglamentario, Mathys Tel marcó el segundo gol de los Spurs, tras una magnífica jugada individual, después de arrancar con el balón desde antes del centro del campo, regatear y batir la portería con un espléndido disparo.

El egipcio Omar Marmoush participó en el once inicial del Tottenham y se retiró sustituido en el minuto 65.

De esta manera, el Tottenham logró su segunda victoria consecutiva, después de haber sufrido un tropiezo en las primeras 6 jornadas de la Premier League.

Los Spurs perdieron 3 veces y empataron 3 partidos, antes de su triunfo en la jornada pasada ante el Coventry City y, después, su victoria frente al Chelsea.

Con este resultado, el Tottenham elevó su cuenta a 9 puntos en la 12ª posición, mientras que el Chelsea se quedó congelado con 13 puntos en el cuarto lugar.

Además, esta es la primera victoria del Tottenham sobre el Chelsea en su estadio de Stamford Bridge desde la temporada 2017-2018.

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