El egipcio Hamza Abdelkarim debutó en la Liga de Campeones Juvenil, después de ser titular con el Barcelona sub-19 ante el Aston Villa, en un encuentro que terminó con un emocionante empate (3-3), correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga del torneo.

El delantero egipcio tuvo la oportunidad de participar desde el inicio del partido, después de que el técnico Pol Planas lo incluyera en el once titular del conjunto catalán, disputando 45 minutos antes de ser sustituido al comienzo de la segunda parte, cuando el cuerpo técnico dio entrada a su compañero Gistau en su lugar.

El arranque del partido mostró una clara superioridad del Barcelona juvenil, que logró adelantarse por dos goles a cero, después de que Ibrahima Toncara abriera el marcador en el minuto nueve, antes de que el propio jugador volviera a asistir en el segundo gol de su compañero Jony Hernández en el minuto 23.

Pero el equipo inglés se negó a rendirse, y Theodor Carroll consiguió recortar distancias en el minuto 37, antes de que el mismo jugador anotara el gol del empate en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera mitad, para que la primera parte del encuentro terminara con empate a 2, coincidiendo con la salida de Hamza Abdelkarim del terreno de juego.

En la segunda parte, la emoción continuó entre ambos equipos, ya que Markee Myady logró poner por delante al Aston Villa por primera vez en el partido en el minuto 81, y el equipo inglés estuvo cerca de llevarse los tres puntos, antes de que Ivo Martínez interviniera y salvara al Barcelona de la derrota al marcar el gol del empate en el minuto 90.

Con este resultado, el Barcelona juvenil elevó su cuenta a 5 puntos tras disputarse cuatro jornadas de la fase de liga de la Liga de Campeones Juvenil, con lo que el conjunto catalán prosigue su empeño por competir por las primeras posiciones y evitar disputar la repesca que da acceso a los octavos de final.

Cabe señalar que Hamza Abdelkarim también se encuentra en la lista del primer equipo del Barcelona, que se prepara para enfrentarse al Aston Villa dentro de pocas horas, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.