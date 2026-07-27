El Al-Hilal saudí recibió un nuevo golpe en el mercado de fichajes de verano, tras fracasar en su intento de convencer al francés Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, de fichar por la Roshn League durante el mercado en curso.

Según el periodista de confianza Sacha Tavolieri, Dembélé rechazó la oferta presentada por el Al-Hilal e informó a los responsables del club saudí de su deseo de continuar en el Paris Saint-Germain y de no plantearse una salida en el periodo actual.

Tavolieri añadió que la estrella francesa se centra en estos momentos en renovar su contrato con el campeón de Francia, ya que se espera que firme un nuevo contrato con el club parisino durante el próximo periodo.

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Dembélé aspira a permanecer en el gigante parisino para seguir escribiendo historia y conquistar numerosos títulos individuales y colectivos.

El Al-Hilal había situado a Dembélé como su principal prioridad para reforzar la posición de extremo, a petición del director técnico italiano Simone Inzaghi, que busca añadir un jugador de talla mundial antes del comienzo de la nueva temporada.

Tras el tropiezo en la operación de Dembélé, se espera que el Al-Hilal continúe buscando opciones alternativas, entre las que destaca el senegalés Iliman Ndiaye, jugador del Everton inglés, junto a otros nombres que están sobre la mesa de la directiva.

El Al-Hilal mantiene su intensa actividad en el mercado de fichajes, después de haber logrado la contratación del neerlandés Crysencio Summerville, aunque el asunto del refuerzo de la línea ofensiva sigue abierto, ante la insistencia de la directiva en cerrar un nuevo fichaje ofensivo antes del cierre del mercado.