Con la herencia del Real Madrid y 55 millones de euros, Marruecos ha forjado una selección que intimida al mundo

Los éxitos de la selección marroquí no son casuales: una visión clara y la inversión estatal en fútbol durante los últimos años han convertido a los «Leones del Atlas» en una de las mejores selecciones del mundo, también de cara al Mundial 2026.

Tras avanzar a cuartos de final eliminando a Canadá, Ibrahim Díaz dedicó la victoria al rey Mohamed VI: «Quiero dedicar esta victoria a Su Majestad por su apoyo».

Díaz no fue el único que destacó el papel de los dirigentes marroquíes, según un reportaje del diario AS que resaltó la gran influencia del Complejo Mohammed VI en el desarrollo del fútbol marroquí.

El diario español destacaba este miércoles que las estrellas de los Leones del Atlas sitúan «el apoyo del rey entre las principales razones del éxito, en un contexto de importantes inversiones que el Reino destina al fútbol, como parte de una estrategia destinada a aprovechar el deporte más popular del país para reforzar los sentimientos de orgullo y pertenencia nacional».

Y añadió: «Esta política ha generado un gran orgullo por los logros de la selección marroquí, tanto dentro del reino como entre la diáspora marroquí en el extranjero, como ya se vio en el pasado Mundial de Catar».

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El dinero por sí solo no garantiza el éxito

Sin embargo, el dinero no lo es todo: la clave está en la ciudad deportiva inaugurada en 2019 cerca de Rabat, que lleva el nombre del rey. Ubicado en Al-Maamoura (Salé), ocupa 35 hectáreas y cuenta con una academia de fútbol, Se considera un centro integral de alto rendimiento a la altura de los mejores del mundo, incluido el francés de Clairefontaine, cuna del éxito reciente del fútbol galo, cuyos graduados se medirán a Marruecos en cuartos de final».

Incluye 11 campos de césped natural, artificial y mixto, uno de ellos cubierto y homologado, así como un centro de medicina deportiva, un hospital y una clínica integral con odontología, fisioterapia y rehabilitación.

Incluye hoteles y villas de lujo para las 27 selecciones nacionales y visitantes, un salón de conferencias, piscinas olímpicas, campos de fútbol sala y la sede administrativa de la Real Federación Marroquí de Fútbol. Su construcción costó unos 55 millones de euros y se organiza en cinco edificios en torno a una gran plaza central.

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La herencia del Real Madrid y de España

La influencia del Real Madrid y del fútbol español refuerza la Academia Mohamed VI gracias a la incorporación de varios expertos de renombre.

En las instalaciones de la Federación Marroquí trabajan numerosos entrenadores, muchos de ellos españoles, como Jorge Vilda, seleccionador de la selección femenina. Marruecos es, sin duda, una potencia mundial, y contar con una élite de los mejores formadores ha sido clave, pues ha atraído a entrenadores del Real Madrid, como Abian Berdomo, responsable de formación y metodología en el club antes de aceptar la oferta marroquí, y a otros de la Federación Española. Esta estrategia se nota en el Mundial».

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