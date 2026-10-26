La derrota del Barcelona ayer domingo ante el Real Madrid, por dos goles a uno, en el clásico de la primera vuelta de la Liga española, desató un amplio debate en torno al rendimiento del técnico del Barça, Hansi Flick, frente a los grandes entrenadores.

A pesar de los logros conseguidos por Flick con el Barcelona desde que el club catalán lo contrató en el verano de 2024, la trayectoria del entrenador con el Barça ha mostrado una gran laguna: el sufrimiento ante los grandes entrenadores, salvo en contadas ocasiones.

En la primera temporada de Flick con el Barcelona, sufrió una dolorosa derrota ante el Atlético de Madrid, dirigido por su técnico argentino Diego Simeone, por 2-1, antes de ganar el partido de vuelta por 4-2.

Sin embargo, Flick logró imponerse a Carlo Ancelotti, entonces técnico del Real Madrid, tanto en la ida como en la vuelta.

El Barcelona se despidió de la Liga de Campeones de Europa en semifinales a manos del Inter de Milán, que estaba dirigido por Simone Inzaghi.

Y en la siguiente temporada 2025/2026, Flick perdió ante el Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, por 2-1, y perdió el clásico ante el Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, por el mismo resultado.

Flick también perdió ante el Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, en la Liga de Campeones por 3-0, y se despidió del torneo continental a manos del Atlético de Madrid, dirigido por Simeone.

Asimismo, perdió ante Simeone en las semifinales de la Copa del Rey, por 4-0 en la ida, y pese a ganar la vuelta por 3-0, se despidió del torneo.

Y en la temporada actual perdió ante el Paris Saint-Germain, por 4-2 en la Liga de Campeones de Europa, completando así el sufrimiento ante los grandes entrenadores con la derrota en el clásico de ayer.

Esta crisis pone los sueños del Barcelona, especialmente a nivel continental, en el aire, ya que el club catalán aspira a ganar la Liga de Campeones de Europa por primera vez desde el año 2015.

Y de continuar ese sufrimiento, el sueño continental del Barcelona se enfrenta a un peligro real, sobre todo porque llegar al podio del título exige superar a muchos de los grandes clubes europeos.