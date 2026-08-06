Un informe de prensa afirmó este jueves que el Barcelona ha perdido la pugna por fichar a un destacado jugador de la Bundesliga durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Barcelona busca reforzar su línea de ataque antes de la nueva temporada y aspira a fichar a Julián Álvarez (26 años), la estrella del Atlético de Madrid.

Álvarez viajó a Madrid el martes para reunirse con su agente, Fernando Hidalgo, y el reto reside ahora en convencer al Atlético de Madrid de que le permita marcharse.

El Atlético de Madrid no muestra ninguna disposición a venderlo, y parece evidente que Álvarez se verá obligado a mover ficha si quiere vestir la camiseta del Barcelona.

Al mismo tiempo, uno de los delanteros vinculados a un posible traspaso al club catalán tiene ya casi confirmado su próximo destino. Hablamos aquí de Fisnik Asllani (23 años), delantero del Hoffenheim, que está muy cerca de incorporarse al RB Leipzig.

El diario "Mundo Deportivo" recogió, de varios medios alemanes, que Asllani tiene previsto someterse a un reconocimiento médico con su nuevo equipo este jueves, y que la operación se anunciará oficialmente después.

Asllani fue visto ayer en un hotel de la ciudad de Salzburgo a la espera de completar los trámites iniciales de su traspaso. A la espera de la confirmación oficial, el importe de la operación se estima entre 25 y 30 millones de euros, y se espera que Asllani firme un contrato por cinco años, hasta 2031.

Fisnik Asllani expresó en el pasado su apoyo al Barcelona; incluso salieron a la luz imágenes suyas de niño vistiendo la camiseta del Barcelona, pero, salvo giros inesperados, continuará su carrera en la Bundesliga.