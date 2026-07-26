Lejos de las canchas de baloncesto y de la presión de la preparación para la nueva temporada, la estrella francesa Victor Wembanyama aprovechó sus vacaciones de verano de una forma diferente, mostrando su pasión por el fútbol en una llamativa aparición que acaparó la atención de los aficionados en las redes sociales.

Wembanyama apareció en un partido amistoso de fútbol en la ciudad estadounidense de Houston, vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain, en una escena que generó una amplia repercusión después de que se difundieran vídeos de sus habilidades a través de las plataformas sociales.

El jugador de los San Antonio Spurs, que mide 2,24 metros, participó en el encuentro disputado en el complejo "Katy Sports Complex", donde sorprendió a los presentes con sus toques técnicos, pese a ser conocido como una de las mayores estrellas de la liga estadounidense de baloncesto profesional.

Según lo publicado por el diario Le Parisien, Wembanyama marcó dos goles durante el encuentro, entre ellos uno con un potente disparo con su pierna derecha, que celebró cruzando los brazos sobre el pecho, al estilo de la estrella francesa Kylian Mbappé, y también exhibió llamativas habilidades individuales, entre ellas el regate de la "ruleta".

El jugador abandonó el terreno de juego entre los aplausos de los presentes, que se apresuraron a captar fotos y vídeos, antes de que varios de ellos se hicieran fotos de recuerdo con él.

Esta aparición llega días después de que Wembanyama ampliara su contrato con los San Antonio Spurs por cinco años, en un acuerdo valorado en cerca de 220 millones de euros.

Y pese a su participación en el partido de fútbol, el motivo de su presencia en Houston está relacionado con la continuación de sus entrenamientos específicos de baloncesto, ya que, por segundo año consecutivo, se somete a sesiones de entrenamiento con la leyenda de la liga estadounidense Hakeem Olajuwon, dos veces campeón de la liga.

Wembanyama es conocido por su pasión por el fútbol, pues ya asistió a la final del Mundial 2026 que conquistó España, y además participó el verano pasado en un partido amistoso en la ciudad de Tokio, en el que marcó un gol de tiro libre directo.

Se espera que el capitán de la selección francesa de baloncesto regrese para participar con "Les Bleus" a finales del próximo mes de agosto, cuando dispute dos partidos amistosos ante Serbia, antes de reanudar el camino de la fase de clasificación para el Mundial 2027.

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