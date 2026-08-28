Continúa el intercambio de acusaciones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid a propósito del delantero argentino Julián Álvarez, en medio de la insistencia del club catalán por ficharlo y el rechazo del Atlético a entrar en negociaciones.

Según un informe del diario español "El País", Raphinha da la razón al entrenador Hansi Flick y al director deportivo Deco en su visión de las cosas, ya que ambos coincidieron en que, si no llegan ni Álvarez ni Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, no hay en el mercado ningún jugador que supere a los delanteros que actualmente forman parte de la plantilla del Barcelona.

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El Barcelona insistió y sigue insistiendo en incorporar a Álvarez, hasta el punto de provocar el enfado del Atlético de Madrid, mientras que el simple sondeo que realizó Deco con el Inter sobre Lautaro Martínez le hizo comprender al director deportivo que es imposible cazar objetivos en Milán.

Pero Flick y Deco no se mostraron preocupados, o al menos no demasiado. Raphinha jugó en la posición de delantero centro durante el primer partido del Barcelona esta temporada ante el Elche, donde marcó dos goles, y luego repitió ante el Athletic de Bilbao y volvió a ver puerta.

Flick dijo sobre el internacional brasileño: "No me importa en qué posición juega Raphinha, lo importante para mí es lo que muestra en el campo. La afición conecta con él y con el equipo. Tenemos un ambiente magnífico, y eso es lo más importante. Lo importante es cómo se inicia la presión".

Y parece que el Barcelona no podrá incorporar a Álvarez. Flick declaró al respecto: "No quiero comentar cosas de este tipo. Ganamos nuestro segundo partido consecutivo, y eso es lo que me importa".

En cualquier caso, y sin Julián, el fichaje del verano para el Barcelona es Rodri, a quien la afición aplaudió ayer en el Camp Nou, según "El País".

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