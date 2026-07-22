Con la ayuda de un campeón del mundo... Yamal aprende un nuevo deporte tras ganar el Mundial

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, se ha decidido a aprender un nuevo deporte, días después de coronarse campeón del Mundial 2026 con la selección de España.

España venció a Argentina por la mínima, en el partido final del Mundial 2026, con lo que "La Roja" conquistó la segunda estrella de su historia.

Lamine celebró junto a sus compañeros el título del Mundial, con la afición española, y disfrutó de un descanso antes de regresar a los entrenamientos del Barcelona, de cara a la nueva temporada.

La cadena "ESPN" internacional publicó un vídeo de Lamine Yamal aprendiendo a hacer surf.

Y señaló: "El campeón olímpico brasileño Gabriel Medina le da clases de surf a la estrella española".







