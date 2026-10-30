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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Con la ayuda de la exestrella del Arsenal: Benrahma imita la 'moda de Cristiano Ronaldo' en la liga Roshn

C. Ronaldo
S. Benrahma
Al Diriyah vs Neom SC
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Neom SC
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Al Hazem vs Al Nasr FC
Al Hazem
Al Nasr FC
Portugal
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¿Qué hizo la estrella argelina?

El argelino Saïd Benrahma, estrella del Neom, siguió los pasos del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, tras el partido de su equipo ante el Al Diriyah en la Liga Roshn saudí.

El Neom venció al Al Diriyah por 2-1, en el encuentro que disputaron ambos equipos este viernes en el estadio Al-Awwal Park de Riad, capital de Arabia Saudí, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Tras el final del partido, Benrahma recibió el premio al jugador del encuentro, después de ofrecer un rendimiento destacado y marcar el primer gol en la portería del Al Diriyah desde el punto de penalti.

Sin embargo, la estrella argelina quiso llamar al francés Alexandre Lacazette, exdelantero del Arsenal y actual jugador del Neom, para compartir con él el premio, después de que marcara el segundo gol que condujo al equipo a la victoria.

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06 nov 2026

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Cristiano Ronaldo fue el primero en renunciar al premio al jugador del partido en la presente temporada de la Liga Roshn, cuando se lo entregó a su compañero Abdullah Al-Hamdan, tras la victoria sobre el Al Faisaly por 3-1, el pasado viernes, en la undécima jornada.

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, había criticado la repetición de este gesto en la presente temporada de la Liga Roshn, después de que Ronaldo lo hiciera, al considerar que se ha convertido en una «moda» que debe frenarse.

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