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SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP

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Con la ayuda de Al-Waleed bin Talal, el Al-Hilal sigue los pasos del Al-Nassr y se lleva el título de la Liga Saudí

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
1ª División
Al Nasr FC
Arabia Saudí

«El Líder» sigue los pasos de su vecino y rival histórico

El Al-Hilal ha decidido imitar a su vecino y rival histórico, el Al-Nassr, en medio de la feroz rivalidad que mantienen por el título de la Liga Roshen de Arabia Saudí durante la presente temporada, a pocas horas de enfrentarse al Al-Khaloud.

El Al-Hilal recibe a su rival, el Al-Khaloud, mañana miércoles, en el estadio Kingdom Arena, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

El club Al-Hilal publicó un comunicado en su página web en el que anunciaba una reducción del 50 % en el precio de las entradas para el partido, con el fin de animar a la afición a asistir, especialmente dada la importancia de este encuentro en la trayectoria del equipo en la Liga Roshen.

«El Líder» aclaró en su comunicado que el príncipe Al-Waleed bin Talal, miembro de oro del club Al-Hilal, ha asumido la mitad del coste de las entradas para el partido, excepto las categorías Diamante, Oro y Plata, y le ha expresado su agradecimiento por este gesto.

Esta medida del Al-Hilal se produjo después de que su vecino y rival tradicional, el Al-Nassr, decidiera anteriormente reducir los precios de las entradas para sus partidos de la Liga Roshen, con el fin de animar a la afición a acudir al estadio.

El Al-Hilal ocupa el segundo puesto en la clasificación de la Liga Saudí con 65 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por delante del Al-Ahli, que ocupa el tercer puesto.

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