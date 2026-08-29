El Atlético de Madrid recuperó la senda de las victorias en LaLiga tras vencer por 3-1 a su anfitrión, el Sevilla, la noche del sábado, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Atlético de Madrid no se hizo esperar y marcó un gol tempranero en el minuto 4 por medio de Alejandro Baena.

Ademola Lookman logró ampliar la ventaja de los visitantes en el minuto 26.

Alejandro Baena volvió a firmar su segundo gol personal, el tercero para el Atleti, en el minuto 33.

Miguel Sierra recortó distancias al anotar el único gol del Sevilla en el minuto 66.

El Atlético de Madrid elevó su cuenta a 7 puntos, colocándose de forma provisional en lo más alto de LaLiga, mientras que el Sevilla se quedó estancado en 6 puntos, en la quinta posición.

Julián Álvarez no participó en el encuentro ante el Sevilla, tras su ausencia en los entrenamientos del equipo, en medio de las complicaciones en torno a su futuro, ya que desea marcharse al Barcelona, pero su club madrileño se niega a negociar con el Barsa.

El Atleti comenzó su andadura en LaLiga con una victoria por 2-0 sobre el Málaga, antes de empatar 2-2 con el Villarreal.

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