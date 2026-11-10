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El seleccionador de Croacia, Slaven Bilic, junto a los jugadores Josip Misic y Simun Hrgovic, ha analizado los decisivos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Inglaterra y la República Checa. La selección se reúne con el objetivo de resarcirse de una derrota anterior ante Inglaterra.

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Bilic y Croacia se concentran con la vista puesta en resarcirse en la Liga de Naciones

El seleccionador de Croacia, Slaven Bilic, ha reunido a su plantilla antes de sus últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra Inglaterra y la República Checa. Croacia busca recuperarse de la dura derrota que sufrió anteriormente ante Inglaterra.

Bilic confirmó que, pese a medirse a rivales internacionales de primer nivel, mantiene intacta su ambición de vencer a las potencias europeas.

La plantilla se reúne con mucha energía y aspira a ganar impulso en sus dos próximos partidos.

Bilic insiste en que Croacia puede vencer a rivales de talla mundial

Durante la rueda de prensa en la que anunció su convocatoria, Bilic expresó su absoluta convicción de que Croacia puede competir con las mejores selecciones y vencerlas.

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«Si recordáis lo que dije cuando llegué, mi plan y mi deseo no han cambiado ni un ápice. Para lograrlo, también hay que ganar a esas selecciones. Estoy seguro de que podemos hacerlo», declaró Bilic.

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«No podemos jugar contra ellas tres veces en una semana de forma continuada, como en el primer ciclo, pero en un partido aislado, en una gran competición, en la que todo cambie a nuestro favor, absolutamente todo es posible. Si creemos en ello, y yo estoy seguro de ello y lo hemos demostrado durante años, sería bueno que todos empezáramos a creer. Dentro de cinco días habrá una nueva oportunidad», añadió el seleccionador.

Misic y Hrgovic quieren ofrecer una actuación combativa ante Inglaterra

El centrocampista Josip Misic y el lateral debutante Simun Hrgovic compartieron la determinación de su seleccionador de lograr un resultado positivo tras los anteriores reveses ante Inglaterra.

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«Sufrimos una dura derrota contra Inglaterra. Lo único que nos queda es resarcirnos», afirmó Misic. «Tendremos que estar concentrados al máximo, con mucha energía, y, si lo damos todo, tenemos derecho a esperar un resultado positivo. El ambiente es distendido y los compañeros son estupendos».

Hrgovic añadió: «Inglaterra es un rival difícil. Tenemos que jugar un partido viril y duro. Vamos a ganar a la República Checa».

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Un ambiente especial espera a Croacia en su regreso a Osijek

Tras su enfrentamiento con Inglaterra, Croacia recibirá a la República Checa en Osijek, un partido de especial importancia personal para el joven defensa Hrgovic.

«Todo el mundo va a venir a ese partido, todo el mundo me ha pedido ya entradas. Estoy muy contento e ilusionado», reveló Hrgovic.

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Con Bilic y su plantilla plenamente concentrados en lo que tienen por delante, Croacia aspira a sumar todos los puntos posibles y afianzar su posición en la Liga de Naciones.