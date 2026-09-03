Según el experto en fichajes, el campeón inglés se reserva mediante la opción contractual el derecho a poner fin anticipadamente a la cesión ya en enero y ordenar el regreso del talento a Londres. Si el club de la Premier League hiciera uso de esta cláusula, el club de la Bundesliga no tendría absolutamente ningún poder y tendría que dejar marchar al jugador sin derecho a opinar.

Sin embargo, del informe del experto en fichajes no se desprende si este escenario está vinculado a parámetros de rendimiento específicos o a tiempos mínimos de juego. Más allá de este detalle, se trata de un acuerdo de cesión habitual; no se incluyeron para el BVB una opción de compra ni otros derechos. Pese a las condiciones desfavorables, en Dortmund pesó más el alivio por haber sacado adelante la medida de emergencia.

Al fin y al cabo, la cúpula directiva del BVB, encabezada por Lars Ricken y el director deportivo Ole Book, actuó en el último momento para cerrar el hueco provocado por la ausencia por lesión de Giannis Konstantelias. Con la incorporación del centrocampista de 19 años procedente de los Gunners, los aurinegros se aseguraron a corto plazo calidad futbolística, aunque al mismo tiempo asumieron un elemento de riesgo ya conocido.

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La cláusula del BVB por Ethan Nwaneri recuerda al destino de Aaron Anselmino

Porque entre los aficionados del BVB, la cláusula despierta inevitablemente malos recuerdos de un caso trágico de la historia reciente. Ya el año pasado, el Dortmund se encontró con una situación contractual idéntica cuando el central Aaron Anselmino fue incorporado en calidad de cedido desde el Chelsea. El defensa se había convertido en muy poco tiempo en un favorito de la afición en el Signal Iduna Park gracias a un estilo de juego sin concesiones y valiente.

La decepción llegó en enero del año siguiente. Entonces, el club de la Premier League hizo uso de su derecho de recuperación pactado y recuperó de golpe a Anselmino, solo para ceder de inmediato al argentino a su propio club asociado, el Racing de Estrasburgo.

Allí, el defensor, que había dejado al equipo de Dortmund entre lágrimas, no recuperó en ningún momento su forma. Tras su desafortunada etapa en Francia, Anselmino vuelve a estar actualmente en la plantilla del club londinense. En el BVB permanece así la preocupación de que este problema pueda repetirse con Nwaneri el próximo invierno.