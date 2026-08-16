El belga de 21 años llega procedente del Ajax de Ámsterdam y refuerza el ataque parisino. Según se informa, Godts cuesta 45 millones de euros, aunque la cifra puede aumentar hasta 55 millones gracias a diversas bonificaciones. De este modo, Godts es la venta más cara del Ajax desde Antony, que en 2022 se fue al Manchester United por 95 millones.

Godts se marchó en 2023 de la cantera del KRC Genk a Ámsterdam por un millón de euros. Poco después, debutó con el primer equipo a los 17 años y en la pasada temporada se convirtió en un indiscutible titular en el extremo izquierdo. En 44 partidos oficiales, Godts firmó 17 goles y 15 asistencias.

En el PSG firmó un contrato hasta 2031 y llevará el dorsal 22. "Estoy increíblemente orgulloso de unirme a uno de los mejores clubes del mundo", dijo Godts en un comunicado de prensa. "Estoy deseando vestir estos colores y vivir el Parque de los Príncipes y a sus aficionados. Lo daré todo para devolver sobre el campo la confianza que el presidente Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos y el entrenador Luis Enrique han depositado en mí."

PSG: ¿Se marcha ahora Bradley Barcola al Liverpool?

Justo antes del anuncio del traspaso de Godts, el PSG ya había hecho oficial el fichaje del campeón del mundo español Ferran Torres. El jugador de 26 años llegó procedente del FC Barcelona por 45 millones y también firmó hasta 2031.

Gracias a este doble golpe, ahora Bradley Barcola probablemente obtenga su deseado traspaso al Liverpool. El extremo de 23 años podría dejarle al PSG más de 100 millones de euros y refinanciar así de inmediato los fichajes de Godts y Torres.

Anteriormente, el PSG ya había incorporado al extremo derecho Maghnes Akliouche (24), procedente del AS Monaco por 50 millones; al lateral izquierdo Lucas Digne (33), procedente del Aston Villa por siete millones; y al extremo derecho Khalil Ayari (21), procedente del Stade Tunisien por 1,5 millones.