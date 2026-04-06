«Con este juego y estos resultados, Van Persie habría sido despedido en cualquier otro club de la Eredivisie»

Con este juego y estos resultados, Robin van Persie habría sido despedido en cualquier otro club de la Eredivisie. Cada día, en Voetbalzone, planteamos tres afirmaciones sobre los principales clubes neerlandeses. Además, también prestamos atención regularmente a equipos que no pertenecen al tradicional trío de cabeza. ¿El entrenador del Feyenoord, Van Persie, goza de demasiado crédito por parte de la directiva del club, o son los jugadores los que le están fallando? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

El Feyenoord sigue ocupando el segundo puesto en la Vriendenloterij Eredivisie tras el decepcionante empate 0-0 contra el FC Volendam. Fue otra actuación decepcionante de los de Róterdam, tanto en defensa como en ataque. Raheem Sterling volvió a decepcionar con la camiseta del Feyenoord y tampoco Ayase Ueda, máximo goleador con 22 tantos, pudo marcar la diferencia en el pueblo pesquero. Todo ello aumenta aún más la presión de cara al partido clave de la próxima semana contra el NEC, tercero en la clasificación.

Van Persie se negó a criticar abiertamente a sus jugadores tras la mediocre actuación. El entrenador de Róterdam se dirigió principalmente, y con un cinismo llamativo, al VAR. Van Persie mostró un claro enfado por las jugadas de penalti relacionadas con Gonçalo Borges y Ueda. «¿Estaba el VAR hoy? ¿De verdad estaban ahí? Ah, vale. Bueno, es bueno saber que estaban ahí», dijo con sarcasmo en la rueda de prensa posterior en Volendam.

Ni una palabra de Van Persie sobre, entre otros, Sterling y Borges, que como extremos no causaron ninguna impresión ante el valiente Volendam. Tampoco sobre Mats Deijl, a quien en los últimos minutos le hicieron una trampa evidente y, por suerte, el portero Timon Wellenreuther salvó la situación. Luciano Valente, en el punto de mira del seleccionador Ronald Koeman para la convocatoria definitiva del Mundial, tampoco convirtió a Van Persie en un entrenador ganador frente al colista de la Eredivisie. Solo un punto y la certeza de que el segundo puesto pende de un hilo.

Una temporada difícil

En cualquier caso, está siendo una temporada llena de dificultades para Van Persie. Todo empezó con el lío en torno a la capitanía. Quinten Timber, que ahora se ha marchado al Olympique de Marsella, perdió rápidamente el brazalete de capitán y Sem Steijn también dejó de ser capitán en De Kuip. Desde enero, el brazalete lo lleva Wellenreuther, pero eso no devolvió la calma al Feyenoord. Van Persie parecía estar a punto de ser despedido tras una mala racha en la Eredivisie y la Europa League y las críticas de algunos jugadores. A continuación se mantuvieron las conversaciones pertinentes con el director técnico Dennis te Kloese, quien se negó a despedir al entrenador y encontró una solución con el nombramiento de Dick Advocaat —que ya había ayudado anteriormente a Giovanni van Bronckhorst a superar un periodo difícil— como asesor.

En el programa deportivo de Rijnmond, el lunes no se perdonó al Feyenoord, que atraviesa una mala racha. «Al Feyenoord le falta iniciativa y eso tiene que ver con esto. Se ve por todas partes que es un equipo sin confianza. Se nota el miedo», afirma el exdelantero Harry van der Laan, quien considera que Advocaat, por el momento, no aporta gran cosa. «Es un entrenador que piensa a la defensiva y eso se nota. El Feyenoord juega bien a cero, pero las pocas ocasiones que tiene deben ser decisivas».

Van der Laan opina que el Feyenoord, como club de primera división, debería ser mucho más dominante frente a equipos modestos como el Volendam. «Cuando un gran club visita al Volendam, debe ser totalmente dominante y hay que tener cuidado con los contraataques. Ha sido un partido igualado y eso me preocupa. Siempre se pueden perder puntos, pero ahora es porque no se es mucho mejor», afirma el analista, a quien complementa Ali Boussaboun: «El mayor problema es la falta de creatividad. En el último tercio del campo no hay jugadores que superen fácilmente a su marcador».

Semanas cruciales

Ahora le toca a Van Persie conseguir que el Feyenoord recupere su juego en la fase más importante de la temporada. El NEC y el FC Twente están en racha y le pisan los talones al segundo clasificado. A Van Persie y compañía les quedan cinco jornadas por delante, incluyendo tres partidos fuera de casa y la visita del AZ, finalista de la Copa, a De Kuip el 10 de mayo. Van Persie es un entrenador joven y, por el momento, cuenta con la confianza de la directiva del club en Rotterdam-Zuid. Eso podría cambiar por completo si el Feyenoord atraviesa de forma dramática la fase final de esta temporada y acaba desperdiciando el pase a la Liga de Campeones.

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