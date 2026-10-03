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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Con En-Nesyri al frente: el Al-Ittihad golea al Al-Hilal en un amistoso con ocho goles antes del Clásico

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Y. En-Nesyri
Arabia Saudí
Marruecos

El delantero marroquí brilló con fuerza

El Al-Ittihad envió un mensaje de advertencia en tono contundente a su rival tradicional, el Al-Hilal, antes del esperado clásico entre ambos en la Roshn Saudi League.

El Al-Ittihad visitará al Al-Hilal el 10 de octubre, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en el partido estelar de la octava jornada de la Roshn League.

Una semana antes del clásico, el Al-Ittihad disputó un amistoso ante el Al-Wehda, equipo que juega en la Primera División saudí, en su estadio de la ciudad de Yeda, logrando la victoria por 8-2.

El delantero marroquí Youssef En-Nesyri fue el protagonista de aquel amistoso, al marcar un hat-trick, mientras que Marwan Al-Sahafi anotó dos goles, además de un tanto para cada uno de Saleh Al-Shehri, el neerlandés Steven Bergwijn y Ahmed Al-Julaidan.

Todo ello en medio de la ausencia de varios elementos que están disputando compromisos con sus selecciones nacionales durante el actual parón internacional, encabezados por el delantero nigeriano George Ilenikhena y el defensa saudí Hassan Kadesh.

El Al-Ittihad afronta el clásico en busca de una victoria con la que arrebatar el liderato de la clasificación de la liga saudí, ya que actualmente ocupa el segundo puesto con 17 puntos, a solo un punto del Al-Hilal, que es líder.

Cabe recordar que el Al-Ittihad es el único equipo que no ha sufrido ninguna derrota en la presente temporada de la Roshn Saudi League hasta el momento, mientras que el Al-Hilal perdió un único partido ante el Neom por 2-0.

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