El argentino Sergio Agüero, leyenda del Manchester City, reveló su cariño por el "espectacular" Cole Palmer, estrella del Chelsea, y elogió a dos de los fichajes de verano del técnico Xabi Alonso.

Alonso dio la bienvenida a varias caras nuevas en Stamford Bridge tras su nombramiento como nuevo director técnico del Chelsea con un contrato de cuatro años.

El Chelsea gastó cerca de 350 millones de libras esterlinas en más de diez jugadores nuevos tras una temporada decepcionante en la que terminó en el décimo puesto de la Premier League.

Y pese al enorme desembolso en el oeste de Londres, que incluyó un fichaje de 117 millones de libras esterlinas para incorporar al inglés Morgan Rogers, Palmer sigue siendo el jugador más destacado del Chelsea, según Agüero.

Agüero coincidió brevemente con Palmer cuando ambos estaban en el Manchester City, pues el primero abandonó el Etihad Stadium en 2021 y el segundo completó su traspaso al Chelsea por 40 millones de libras esterlinas en 2023.

Palmer firmó un brillante arranque de temporada, con cuatro goles y dos asistencias en siete partidos, pero el equipo de Alonso ocupa solo el décimo puesto con el peor registro defensivo de la liga.

Agüero declaró al sitio "Stake": "Cole Palmer, João Pedro y Morgan Rogers son buenos jugadores, pero aunque tengas tres delanteros excelentes, si el equipo no está compacto en el centro del campo o en la defensa, los delanteros pueden marcar tres goles y el rival marcará cuatro".

Y añadió, según recogió el diario inglés "Metro": "El partido terminará con una derrota por 4-3. Para mantener un tridente ofensivo potente, también necesitas una estructura defensiva fiable detrás para que el equipo no sufra tanto".

Y prosiguió: "El Chelsea es un equipo peligroso. Jugué con Cole Palmer y lo admiro como jugador. Creo que es un jugador asombroso".

Y continuó: "Cuando yo estaba allí, no tuvo muchas oportunidades de jugar con el City porque había muchos jugadores de alto nivel que también estaban en buen estado de forma".

El argentino completó: "Su traspaso al Chelsea fue un acierto porque necesitaba jugar. En mi opinión, hoy es el mejor jugador del Chelsea. Puede marcar o dar una asistencia en cualquier momento y marcar la diferencia".

Agüero también elogió el fichaje de dos de sus compatriotas, el portero Emiliano Martínez y el centrocampista Valentín Barco, que llegaron procedentes del Aston Villa y del Estrasburgo, respectivamente.

Agüero dijo: "Emiliano Martínez es un fichaje excelente, pero el Chelsea ha encajado muchos goles. No será fácil al principio porque Dibu necesita conocer a sus compañeros de equipo y a los defensas, algo que llevará unos cuantos partidos".

Y agregó: "Pero Dibu se convertirá en un jugador importantísimo en muchos partidos porque es capaz de resolver los encuentros a tu favor. Es un fichaje excelente".

Y concluyó sus declaraciones: "También creo que el fichaje de Barco es un movimiento excelente. Es un jugador joven con un gran talento y una energía enorme. Una vez que se acostumbre al ritmo de juego, rendirá a un gran nivel".



