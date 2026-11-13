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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

Con el visto bueno de la UEFA y de Jesus: Portugal prepara una sorpresa para Cristiano Ronaldo

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La selección de Portugal se prepara para rendir un homenaje excepcional a su exfigura Cristiano Ronaldo, durante el duelo ante Dinamarca, mañana sábado por la noche, en la quinta jornada de las competiciones del Grupo 4 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de Europa.

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La selección de Portugal se prepara para rendir un homenaje excepcional a su excapitán Cristiano Ronaldo durante el encuentro ante Dinamarca, mañana sábado por la noche, en la quinta jornada de la competición del Grupo 4 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.

Según informó el diario portugués "A Bola" este viernes, todos los jugadores de la selección portuguesa saltarán al terreno de juego antes del partido vistiendo el célebre dorsal 7 asociado a Ronaldo, en una iniciativa de homenaje sin precedentes para celebrar el legado de la histórica estrella con la selección de su país.

La decisión se tomó durante una reunión celebrada ayer jueves, que reunió al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, al entrenador Jorge Jesus y a tres de los actuales capitanes de la selección: Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes.

La iniciativa busca inmortalizar la trayectoria histórica de Ronaldo con la selección de Portugal, que comenzó con su primera aparición internacional en agosto de 2003 y se prolongó hasta que anunció recientemente el final de su etapa con el combinado nacional.

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Cristiano Ronaldo había anunciado la semana pasada su retirada del fútbol a nivel internacional, uniéndose a su histórico rival Lionel Messi, quien había anunciado su retirada internacional hace cerca de un mes.

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14 nov 2026

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Ronaldo bajó el telón de su trayectoria internacional 23 años después de su primera aparición con la camiseta de Portugal, y ello tras una gran crisis con el entrenador Jorge Jesus.

Otro homenaje en el minuto 7

El homenaje a Ronaldo no se limitará a la salida de los jugadores con el dorsal 7, ya que el encuentro ante Dinamarca también vivirá un gesto simbólico en el minuto siete, un momento en el que los aficionados en las gradas del estadio "Pedreira" participarán en el reconocimiento al excapitán de Portugal.

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Ambas iniciativas obtuvieron previamente el visto bueno de la Unión Europea de Fútbol "UEFA", de cara a su ejecución durante el partido previsto en el Estadio Municipal de Braga, el sábado por la noche.

La habitación de Ronaldo se mantiene vacía

En la sede de la Federación Portuguesa, en la Ciudad del Fútbol, los responsables decidieron también mantener vacía la habitación que Ronaldo solía ocupar en la "Casa de los Jugadores", durante la primera concentración de la selección tras el anuncio por parte de la estrella del Al Nassr del final de su andadura internacional.

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Esto se enmarca dentro de una serie de iniciativas que la Federación y la selección portuguesa procuran llevar a cabo para homenajear el legado de Ronaldo, tras más de 23 años con la camiseta de la selección, durante los cuales se convirtió en el máximo goleador histórico y en capitán de una de las generaciones de mayor éxito en la historia del fútbol portugués.

Su excompañero responde a las acusaciones

Por otro lado, Adrien Silva, exestrella del centro del campo de la selección de Portugal, respondió a las acusaciones de arrogancia dirigidas a Cristiano Ronaldo, la leyenda del equipo recientemente retirada.

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Silva afirmó, en una entrevista para Kooora que se publicará más adelante, que Cristiano Ronaldo posee confianza y una ambición real, pero que algunos lo interpretaron como arrogancia.

Al ser preguntado sobre si el mundo había malinterpretado a Ronaldo por su gran confianza en sí mismo y sus reacciones emocionales, respondió: "A veces se malinterpreta su enorme confianza en sí mismo. Cualquiera que compita al más alto nivel necesita creer en sí mismo de forma incondicional".

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Y añadió el futbolista de 37 años: "Lo que algunos describieron como arrogancia no era más que una ambición real y la frustración natural de alguien que odia perder".

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

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