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AFC Bournemouth v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Con el tiro de gracia: Amine Adli deja su primera huella en la Premier League esta temporada

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Adli acaba con las esperanzas del Leeds

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El marroquí Amine Adli, estrella del Bournemouth, dio el golpe de gracia al Leeds United al anotar el segundo gol en el minuto 90+5, para que los locales se impusieran por 2-0, este sábado, en los partidos correspondientes a la novena jornada de la Premier League.

El brasileño Evanilson había abierto el marcador, en el minuto 31, aprovechando un error del portero del Leeds United, James Trafford, al ejecutar un saque de puerta, cuando el balón llegó a Justin Kluivert, que se lo cedió a Evanilson para que marcara con facilidad.

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El partido presenció intentos del Leeds por volver al marcador, pero el Bournemouth mantuvo su ventaja, antes de que Adli —que entró como suplente en el minuto 88— diera el golpe definitivo en los instantes finales.

Con este gol, Amine Adli elevó su cuenta a 3 goles con el Bournemouth en las distintas competiciones, durante la presente temporada, después de haber marcado anteriormente ante el Milan en la Europa League y contra el Aston Villa en la Copa de la Liga inglesa, antes de batir las redes del Leeds United en la Premier League.

Con esta victoria, el Bournemouth prolongó sus resultados positivos al lograr su sexto triunfo consecutivo, en todas las competiciones, sin encajar ningún gol en esta serie, para elevar su cuenta a 12 puntos, en el séptimo puesto de la clasificación de la Premier League, mientras que el Leeds se quedó congelado en 11 puntos, en el noveno puesto.

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